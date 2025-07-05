Новый ремонтный тренд: стоит ли делать ремонт самоклеящимися панелями

В последнее время цены на стройматериалы поднялись, и люди стали использовать недорогие панели для ремонта.

В России на фоне заметного подорожания стройматериалов появился новый ремонтный тренд — самоклеящиеся дешевые панели, которые быстро завоевывают популярность.

Лепят такой материал прямо на стены, не демонтируя плитку. Но на сколько такое решение практично?

Что это за панели и почему их выбирают?

Самоклеящиеся панели — это тонкие плитки из ПВХ или винила с уже нанесенным клеевым слоем на обратной стороне.

Чтобы их установить, не нужно выравнивать стены или снимать старую плитку — достаточно просто снять защитную пленку и приклеить панель на поверхность.

Это значит, что ремонт можно сделать без помощи мастеров, без лишнего мусора и грязи, а главное — быстро и дешево.

Цены на такие панели стартуют примерно от 500 рублей за набор из 40–50 штук, а максимальная стоимость — около 3 тысяч рублей за комплект.

Для сравнения, обычная плитка в строительных магазинах стоит 15–20 тысяч рублей за квадратный метр, а вызов мастера и его услуги могут добавить к бюджету еще несколько десятков тысяч рублей.

Почему этот тренд возник именно сейчас?

В 2024–2025 годах цены на стройматериалы в России выросли примерно на 10–30%, особенно заметно подорожали цемент, гипсокартон, металлоконструкции и импортная плитка.

Это связано с высоким спросом на строительные работы и колебаниями курса рубля. В таких условиях люди стали искать более доступные и простые варианты ремонта, чтобы не тратить большие суммы и не затягивать процесс.

Кроме того, из-за роста ставок по ипотеке многие россияне предпочитают улучшать уже имеющееся жилье, а не покупать новое, что также стимулирует спрос на быстрые и недорогие способы обновления интерьера.

Что говорят эксперты?

Дизайнер Андрей Радаев рассказал «Городовому», стоит ли выбирать такой вариант ремонта.

Андрей Радаев Дизайнер интерьеров «Самоклеящиеся панели — это, безусловно, отражение запроса на быстрые, бюджетные и «безгрязные» способы обновления интерьера. Люди ищут решения, которые можно реализовать буквально за вечер, не влезая в долгий и дорогой ремонт. Однако важно понимать, что у такого метода есть ограничения: подобные панели — временное решение. На неподготовленных поверхностях, особенно на плитке, дереве или штукатурке без должной обработки, они могут начать отклеиваться уже через несколько месяцев. Это скорее косметика, чем капитальный ремонт. Такой тренд хорош, если речь идет об арендованном жилье, временном жилье или просто желании «освежить» обстановку без вложений», — советует эксперт.

Так что, если вы планируете жить в помещении долго и хотите долговечного результата, разумнее вложиться в более надежные материалы.