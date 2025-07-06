На каньоне и Дербенте Дагестан не заканчивается: что посетить искушенному туристу

Сулакский каньон — это первое, с чего стоит начать знакомство с Дагестаном. Наталья Ансталь, основательница туроператора Go Travel, считает, что даже по фото понятно: это место задевает душу.
А уж если оказаться там лично — приготовьтесь к абсолютному восторгу, заявила эксперт в беседе с «Городовым». Огромные горные стены, изумрудная река и ощущение чего-то древнего и могущественного.
Помимо Сулакского каньона:
- Бархан Сарыкум — пустынный остров среди зелени и гор
- Салтинский и Табунский водопады
- Карадахская теснина и Самурский лес
- Старинный аул Гоор с «замковыми» башнями
- Инцукуль — село мастеров, где делают ювелирные украшения
- Деревянный Датунский храм
Что везти из Дагестана:
- Изделия из Инцукуля — резьба, серебро, украшения
- Ковры (особенно табасаранские) — для тех, кто готов к багажу посолиднее
- Сыры, орехи, рыба, варенья, специи, дагестанский урбеч
- Алкоголь (вино, коньяк) — для подарков
- И, конечно, папаху — как символ региона