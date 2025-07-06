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На каньоне и Дербенте Дагестан не заканчивается: что посетить искушенному туристу

Опубликовано: 6 июля 2025 10:32
Дагестан
На каньоне и Дербенте Дагестан не заканчивается: что посетить искушенному туристу
Фото: Городовой.ру

Мест так много, что не хватит и недели.

Сулакский каньон — это первое, с чего стоит начать знакомство с Дагестаном. Наталья Ансталь, основательница туроператора Go Travel, считает, что даже по фото понятно: это место задевает душу.

А уж если оказаться там лично — приготовьтесь к абсолютному восторгу, заявила эксперт в беседе с «Городовым». Огромные горные стены, изумрудная река и ощущение чего-то древнего и могущественного.

Помимо Сулакского каньона:

  • Бархан Сарыкум — пустынный остров среди зелени и гор
  • Салтинский и Табунский водопады
  • Карадахская теснина и Самурский лес
  • Старинный аул Гоор с «замковыми» башнями
  • Инцукуль — село мастеров, где делают ювелирные украшения
  • Деревянный Датунский храм

Что везти из Дагестана:

  • Изделия из Инцукуля — резьба, серебро, украшения
  • Ковры (особенно табасаранские) — для тех, кто готов к багажу посолиднее
  • Сыры, орехи, рыба, варенья, специи, дагестанский урбеч
  • Алкоголь (вино, коньяк) — для подарков
  • И, конечно, папаху — как символ региона
Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

Привезите подарок и себе. Обязательно. Память — это не только фото, но и вещь, которая будет напоминать о поездке.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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