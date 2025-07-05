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Азиатское блюдо за 30 минут: как приготовить кабачки по-корейски

Опубликовано: 5 июля 2025 20:33
кабачки
Азиатское блюдо за 30 минут: как приготовить кабачки по-корейски
Городовой ру

Сезон кабачков в самом разгаре, а это значит, что пора готовить не только привычные оладушки или колечки, но и экспериментировать.

Наступило время, когда кабачки становятся главным блюдом на нашем столе. С ними можно делать все что угодно. Они идеально подходят для завтра и ужина, из них можно сделать довольно неожиданные блюда.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить очень вкусные кабачки по-корейски, которые станут идеальной закуской.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Молодые кабачки 1 кг
Кунжутное масло для жарки
Соль 30-40 гр
Сахар 30-40 гр
Чеснок 4-5 зубчиков
Сладкая паприка по вкусу
Перец по вкусу
Уксус 1 ст.л.

Приготовление

  1. Нарезать кабачки небольшими брусками;
  2. Налить в сковороду кунжутного масла;
  3. Слегка на нем прижарить кабачки;
  4. Выложить кабачки в миску;
  5. Добавить к ним соль и сахар;
  6. Почистить чеснок и мелко нарезать;
  7. Добавить к кабачкам чеснок, сладкую паприку и перец;
  8. Вливаем уксус и перемешиваем;
  9. Оставляем кабачки мариноваться на 25 минут.

И уже через полчаса можно подавать на стол и наслаждаться вкусными, пряными и слегка острыми кабачками.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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