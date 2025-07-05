Азиатское блюдо за 30 минут: как приготовить кабачки по-корейски

Наступило время, когда кабачки становятся главным блюдом на нашем столе. С ними можно делать все что угодно. Они идеально подходят для завтра и ужина, из них можно сделать довольно неожиданные блюда.
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить очень вкусные кабачки по-корейски, которые станут идеальной закуской.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Молодые кабачки
|1 кг
|Кунжутное масло
|для жарки
|Соль
|30-40 гр
|Сахар
|30-40 гр
|Чеснок
|4-5 зубчиков
|Сладкая паприка
|по вкусу
|Перец
|по вкусу
|Уксус
|1 ст.л.
Приготовление
- Нарезать кабачки небольшими брусками;
- Налить в сковороду кунжутного масла;
- Слегка на нем прижарить кабачки;
- Выложить кабачки в миску;
- Добавить к ним соль и сахар;
- Почистить чеснок и мелко нарезать;
- Добавить к кабачкам чеснок, сладкую паприку и перец;
- Вливаем уксус и перемешиваем;
- Оставляем кабачки мариноваться на 25 минут.
И уже через полчаса можно подавать на стол и наслаждаться вкусными, пряными и слегка острыми кабачками.