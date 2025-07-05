Азиатское блюдо за 30 минут: как приготовить кабачки по-корейски

Сезон кабачков в самом разгаре, а это значит, что пора готовить не только привычные оладушки или колечки, но и экспериментировать.

Наступило время, когда кабачки становятся главным блюдом на нашем столе. С ними можно делать все что угодно. Они идеально подходят для завтра и ужина, из них можно сделать довольно неожиданные блюда.

Святослав Спиваков Шеф-повар Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить очень вкусные кабачки по-корейски, которые станут идеальной закуской.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Молодые кабачки 1 кг Кунжутное масло для жарки Соль 30-40 гр Сахар 30-40 гр Чеснок 4-5 зубчиков Сладкая паприка по вкусу Перец по вкусу Уксус 1 ст.л.

Приготовление

Нарезать кабачки небольшими брусками; Налить в сковороду кунжутного масла; Слегка на нем прижарить кабачки; Выложить кабачки в миску; Добавить к ним соль и сахар; Почистить чеснок и мелко нарезать; Добавить к кабачкам чеснок, сладкую паприку и перец; Вливаем уксус и перемешиваем; Оставляем кабачки мариноваться на 25 минут.

И уже через полчаса можно подавать на стол и наслаждаться вкусными, пряными и слегка острыми кабачками.