Почему американцы хотели выкупить у петербуржцев Исаакиевский собор?

Исаакий — на экспорт? Легенда о том, как Петербург чуть не лишился собора ради… асфальта!

Исаакиевский собор — один из главных символов Петербурга, и вокруг него всегда ходило много легенд. Одна из самых известных — о том, как американцы якобы хотели купить собор. Звучит невероятно, но давайте посмотрим, откуда взялась эта история.

Легенда о сделке: асфальт в обмен на Исаакий?

В советское время, особенно в довоенные годы, ходила байка, будто американцы предложили Советскому Союзу выгодную сделку.

Они хотели приобрести Исаакиевский собор, чтобы разобрать его, перевезти по частям в Америку и собрать там заново.

Взамен, по легенде, американцы обещали заасфальтировать все улицы Ленинграда, которые тогда еще были покрыты булыжником. Звучит как сказка, но такая история действительно существовала и передавалась из уст в уста.

Критика и величие: двойственное отношение к собору

Интересно, что Исаакиевский собор не всегда вызывал только восхищение. Среди современников хватало и критиков, которые называли его «чернильницей», ругали за массивность и размеры.

Но время показало, что собор — это выдающееся архитектурное сооружение, шедевр позднего классицизма, который стал высотной доминантой Петербурга. И, возможно, именно это величие и привлекло внимание к легенде о его «продаже».

Леса вокруг Исаакия: миф о царской власти

Еще одна известная легенда связана с лесами, которые долгое время окружали строящийся Исаакиевский собор. Говорили, что пока леса стоят вокруг Исаакия, царская власть будет непоколебима.

Забавно, что когда леса убрали в начале 1917 года, царская власть действительно вскоре пала. Конечно, это просто совпадение, но такие легенды добавляли мистического ореола вокруг собора.

Советское время: Музей и маятник Фуко

После революции Исаакиевский собор был закрыт и превращен в музей. В 1931 году в соборе установили маятник Фуко, что было представлено как триумф науки над религией.

Храм стал музеем, а маятник, доказывающий вращение Земли, символом научного прогресса.

Легенда о продаже могла возникнуть и в это время, как отражение идеологической борьбы и противопоставления советской действительности капиталистическому западу.

Сохранение ценностей во время блокады: Исаакий как надежное хранилище

Интересная история связана с Исаакиевским собором во время блокады Ленинграда. Из-за угрозы оккупации возникла необходимость спрятать ценности из городских музеев.

И хранилищем выбрали подвалы Исаакиевского собора. Считалось, что массивные стены собора обеспечат надежную защиту.

И, что удивительно, несмотря на то, что купол Исаакия служил ориентиром для немецкой артиллерии, собор практически не пострадал во время обстрелов, а музейные сокровища сохранились в целости. Это тоже добавило мистики и значимости собору в глазах горожан.

Легенда о продаже Исаакиевского собора Америке — скорее всего, вымысел, городская байка, отражающая особенности советской эпохи и народную фантазию.

Но она подчеркивает особое значение Исаакиевского собора для Петербурга, его величие и ценность.

И, даже если американцы никогда не предлагали асфальт в обмен на собор, легенда эта продолжает жить, как часть городского фольклора, добавляя интереса и загадочности к истории Исаакиевского собора.



