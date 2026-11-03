Минтай по-королевски: жарю рыбу так, что пальчики оближешь – сочно, вкусно и быстро

Как вкусно приготовить рыбу

Минтай является одним из наиболее востребованных и полезных видов рыбы на российском рынке.

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления минтая «по-королевски», позволяющий добиться высоких вкусовых качеств и исключительной сочности блюда при использовании доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

минтай — 850 г;

крахмал кукурузный — 30 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

соевый соус — 40 г;

лук зеленый — 1 пучок;

вода — 350 мл;

растительное масло — 3 ст. л.;

томатная паста — 10 г;

чеснок — 1 зубчик.

Технология приготовления

Для начала необходимо подготовить предварительно размороженную и очищенную рыбу, нарезанную порционными стейками, а также использовать сотейник или сковороду с высокими бортами.

Филе рыбы следует запанировать в кукурузном крахмале и обжарить на растительном масле при среднем температурном режиме до образования румяной корочки.

Извлеките минтай из сковороды. Морковь натрите на терке для корейских салатов (или обычной терке). Лук нарежьте полукольцами, перец — брусками, и обжарьте их на той же сковороде.

Для приготовления соуса влейте к овощам воду и соевый соус, добавьте крахмал, измельченный чеснок, томатную пасту, соль и перец. Доведите смесь до кипения при постоянном помешивании.

Верните рыбу в сковороду, равномерно распределив овощи и соус поверх кусочков. Накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 20 минут. Блюдо готово.

Подавайте рыбу с гарниром, предварительно украсив нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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