Минтай по-королевски: жарю рыбу так, что пальчики оближешь – сочно, вкусно и быстро

Минтай является одним из наиболее востребованных и полезных видов рыбы на российском рынке.
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления минтая «по-королевски», позволяющий добиться высоких вкусовых качеств и исключительной сочности блюда при использовании доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
- минтай — 850 г;
- крахмал кукурузный — 30 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- соевый соус — 40 г;
- лук зеленый — 1 пучок;
- вода — 350 мл;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- томатная паста — 10 г;
- чеснок — 1 зубчик.
Технология приготовления
Для начала необходимо подготовить предварительно размороженную и очищенную рыбу, нарезанную порционными стейками, а также использовать сотейник или сковороду с высокими бортами.
Филе рыбы следует запанировать в кукурузном крахмале и обжарить на растительном масле при среднем температурном режиме до образования румяной корочки.
Извлеките минтай из сковороды. Морковь натрите на терке для корейских салатов (или обычной терке). Лук нарежьте полукольцами, перец — брусками, и обжарьте их на той же сковороде.
Для приготовления соуса влейте к овощам воду и соевый соус, добавьте крахмал, измельченный чеснок, томатную пасту, соль и перец. Доведите смесь до кипения при постоянном помешивании.
Верните рыбу в сковороду, равномерно распределив овощи и соус поверх кусочков. Накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 20 минут. Блюдо готово.
Подавайте рыбу с гарниром, предварительно украсив нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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