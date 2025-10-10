Недружелюбный Питер: почему московские водители и пешеходы в шоке от петербургских правил

Петербург — город контрастов, где привычные московскому гостю правила и атмосфера часто оказываются непривычными и даже недружелюбными.
Несмотря на красоту и историческое величие, здесь многое идет не так, как в столице, и к этому требуется привыкать — особенно в вопросах дорожного движения, культуры пешеходов и городской инфраструктуры.
Особенности петербургского дорожного движения
Первое, что поражает — обилие левых поворотов со светофорными стрелками.
В Москве при таком знаке свет горит сразу для обеих сторон — и прямо, и налево.
В Петербурге налево разрешается поворачивать только по специальной стрелке, и те, кто едет прямо, но по случайности попал в этот ряд — вынуждены стоять, пока стрелка для поворота не загорится.
«Это же надо додуматься», — замечают приезжие водители.
Еще одна особенность — светофор для поворота направо, при котором пешеходам также горит зеленый свет.
Москвичам это непривычно, ведь в столице такие светофоры почти не встречаются. Задача — по умолчанию поворачивать с осторожностью, учитывая пешеходов.
Пешеходы — в зоне риска
Зебры в Петербурге не всегда гарантируют безопасность.
В Москве действует закон: если человек ступил на переход, водитель обязан остановиться.
В Петербурге же на зебрах иногда сигналят и пытаются проехать мимо (это субъективный взгляд москвича - прим. ред.)
Теремок — гастрономические разочарования
Время ужина — стандартное, и все же ожидаемые блюда отсутствуют в меню.
Салат Цезарь, винегрет, оливье — в местном «Теремке» их не оказалось.
«В Москве в любом Теремке можно получить любое блюдо в любое время, а здесь — полный дефицит в пик кассового времени, — вспоминает москвич.
Платные удобства и освещенность города
В торговом центре «ЛиговЪ» Питер удивил платным туалетом, что долгое время было нормой в Москве, но после критики и общественного давления там отказались от платы.
Это кстати, не проблема. В Петербурге более 200 бесплатных туалетов и их можно найти на специальной карте.
Освещенность центра кажется скромной:
«Из сотен зданий подсвечиваются лишь пара», — отмечается.
Одну прогулку по Дворцовой набережной омрачило закрытие прохода через Зимнюю канавку — с обеих сторон.
«Для людей», — саркастически комментируют городскую заботу.
Плюсы Петербурга, которых нет в Москве
Несмотря на минусы, есть и достижения. Парковки в центре Петербурга бесплатны после 20:00 и практически пусты. В Москве такого нет.
Кроме того, здесь темнеет примерно на полчаса позже, чем в Москве — «еще один небольшой, но приятный, плюс Петербурга».