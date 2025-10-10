Недружелюбный Питер: почему московские водители и пешеходы в шоке от петербургских правил

Петербург — город контрастов, где привычные московскому гостю правила и атмосфера часто оказываются непривычными и даже недружелюбными.

Несмотря на красоту и историческое величие, здесь многое идет не так, как в столице, и к этому требуется привыкать — особенно в вопросах дорожного движения, культуры пешеходов и городской инфраструктуры.

Особенности петербургского дорожного движения

Первое, что поражает — обилие левых поворотов со светофорными стрелками.

В Москве при таком знаке свет горит сразу для обеих сторон — и прямо, и налево.

В Петербурге налево разрешается поворачивать только по специальной стрелке, и те, кто едет прямо, но по случайности попал в этот ряд — вынуждены стоять, пока стрелка для поворота не загорится.

«Это же надо додуматься», — замечают приезжие водители.

Еще одна особенность — светофор для поворота направо, при котором пешеходам также горит зеленый свет.

Москвичам это непривычно, ведь в столице такие светофоры почти не встречаются. Задача — по умолчанию поворачивать с осторожностью, учитывая пешеходов.

Пешеходы — в зоне риска

Зебры в Петербурге не всегда гарантируют безопасность.

В Москве действует закон: если человек ступил на переход, водитель обязан остановиться.

В Петербурге же на зебрах иногда сигналят и пытаются проехать мимо (это субъективный взгляд москвича - прим. ред.)

Теремок — гастрономические разочарования

Время ужина — стандартное, и все же ожидаемые блюда отсутствуют в меню.

Салат Цезарь, винегрет, оливье — в местном «Теремке» их не оказалось.

«В Москве в любом Теремке можно получить любое блюдо в любое время, а здесь — полный дефицит в пик кассового времени, — вспоминает москвич.

Платные удобства и освещенность города

В торговом центре «ЛиговЪ» Питер удивил платным туалетом, что долгое время было нормой в Москве, но после критики и общественного давления там отказались от платы.

Это кстати, не проблема. В Петербурге более 200 бесплатных туалетов и их можно найти на специальной карте.

Освещенность центра кажется скромной:

«Из сотен зданий подсвечиваются лишь пара», — отмечается.

Одну прогулку по Дворцовой набережной омрачило закрытие прохода через Зимнюю канавку — с обеих сторон.

«Для людей», — саркастически комментируют городскую заботу.

Плюсы Петербурга, которых нет в Москве

Несмотря на минусы, есть и достижения. Парковки в центре Петербурга бесплатны после 20:00 и практически пусты. В Москве такого нет.

Кроме того, здесь темнеет примерно на полчаса позже, чем в Москве — «еще один небольшой, но приятный, плюс Петербурга».