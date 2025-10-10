Городовой / Город / Барокко и модерн в одном углу: дом на 7-й Советской, который стоит увидеть своими глазами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Крысолов с историей»: почему петербургского эрмитажного кота нельзя просто так забрать домой Город
Дом из будущего или декорация апокалипсиса? Что скрывает ржавый фасад Ferrum Город
«За пенсионеркой Долиной уверено последовали и иные»: петербургские бабули освоили новый тренд и встали на путь мошенничества Город
Дом, который обманул взгляд: тайна Ведьминого дома в Выборге Город
«Искусство везде, а не только в музеях»: современные арт-объекты, которые меняют облик Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Кино и сериалы
Категории
Общество Спорт

Барокко и модерн в одном углу: дом на 7-й Советской, который стоит увидеть своими глазами

Опубликовано: 10 октября 2025 16:00
Жилой дом
Барокко и модерн в одном углу: дом на 7-й Советской, который стоит увидеть своими глазами
Городовой ру

С куполом и картушем, этот дом и сегодня выделяется среди соседей.

На углу 7-й Советской и Красноборского переулка возвышается дом, который легко принять за городскую крепость. Башнеобразный эркер с куполом, массивный руст на первых этажах и путти, поддерживающие тяжёлый картуш над входом, создают впечатление оборонительного фасада.

Дом инженера Шмерко

Построенный в 1912–1913 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого, доходный дом принадлежал инженеру и подрядчику Исайю Шмерко.

На сравнительно небольшом участке он воплотил новые приёмы модерна: сделал открытый двор, под которым разместил подвальные помещения, и связал угловой корпус с флигелем.

Барокко и модерн вместе

Фасады дома — сплав двух эпох. Плавные эркеры и лепнина напоминают барокко, а сама планировка — уже из мира модерна. В проектах архитектора угадывались и черты "северного модерна" с романтической башней, но в итоге здание получило строгий барочный щипец.

Жилой дом с характером

Внутри это был обычный доходный дом для сдачи квартир. Но благодаря выразительной архитектуре и декоративным деталям он превратился в настоящий городской акцент — маленькую крепость среди рядовой застройки.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще