Барокко и модерн в одном углу: дом на 7-й Советской, который стоит увидеть своими глазами

На углу 7-й Советской и Красноборского переулка возвышается дом, который легко принять за городскую крепость. Башнеобразный эркер с куполом, массивный руст на первых этажах и путти, поддерживающие тяжёлый картуш над входом, создают впечатление оборонительного фасада.
Дом инженера Шмерко
Построенный в 1912–1913 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого, доходный дом принадлежал инженеру и подрядчику Исайю Шмерко.
На сравнительно небольшом участке он воплотил новые приёмы модерна: сделал открытый двор, под которым разместил подвальные помещения, и связал угловой корпус с флигелем.
Барокко и модерн вместе
Фасады дома — сплав двух эпох. Плавные эркеры и лепнина напоминают барокко, а сама планировка — уже из мира модерна. В проектах архитектора угадывались и черты "северного модерна" с романтической башней, но в итоге здание получило строгий барочный щипец.
Жилой дом с характером
Внутри это был обычный доходный дом для сдачи квартир. Но благодаря выразительной архитектуре и декоративным деталям он превратился в настоящий городской акцент — маленькую крепость среди рядовой застройки.