Дом, который обманул взгляд: тайна Ведьминого дома в Выборге

В старом Выборге есть здание, которое получило мистическое прозвище — "Ведьмин дом". Стоит взглянуть на него под определённым углом, и кажется, что он вовсе не объёмный, а нарисованный, будто картонная декорация. Почему же жилой дом стал легендой и городским мифом?

От купеческого двора к доходному дому

На рубеже XIX–XX веков город переживал обновление: старые укрепления сносили, а на их месте возводили новые кварталы. В 1898 году архитектор Эдуард Диппель построил на углу улиц Южный Вал и Выборгской необычный дом.

Гранитные стены, башенки, эркеры и балконы придавали ему вид средневековой крепости. На первом этаже располагались магазины и конторы, выше — квартиры. Дом получил прозвище "утюг" из-за заострённого угла участка.

Неоготика с оттенком модерна

Архитектура здания сочетала строгую неоготику и новые элементы модерна. Со стороны улицы оно выглядело торжественно: мощный гранитный цоколь, острый угол-башня, треугольные фронтоны. Но стоит заглянуть во двор — и весь наряд исчезал: там фасады оставались голыми, без украшений.

Война и утраты

В годы советско-финских войн дом пострадал от обстрелов. В его крыле сделали бомбоубежище. Позже, в 1950-х, здание отремонтировали, но сильно изменили: сложную высокую крышу убрали, заменив её плоской. Дом лишился чердачных помещений, а его силуэт — гармонии.

Как появился "ведьмин эффект"

После переделок дом стал казаться странным. В некоторых ракурсах он выглядел так, будто у него нет стены, а вся громада — лишь тонкая картонная перегородка. Так появилось прозвище "Ведьмин дом". Люди говорили, что здание "колдует" с перспективой.

Ведьмин дом сегодня

Сегодня это жилой дом и объект культурного наследия. Он давно стал одной из архитектурных загадок Выборга: туристы специально приходят, чтобы посмотреть на "плоское чудо" и сфотографировать его с нужного ракурса.

Дом Диппеля остаётся напоминанием о том, как архитектура, время и немного воображения способны превратить обычное здание в легенду.