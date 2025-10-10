«Любители средневековой романтики оценят»: архитектурные странности Петербурга, о которых вы могли не знать

Санкт-Петербург — город, славящийся своей величественной и разнообразной архитектурой.
Однако, помимо знаменитых дворцов и соборов, на его улицах можно найти немало зданий, поражающих своей причудливостью и нестандартным подходом к проектированию.
Экскурсовод, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Ольга Антипина, поделилась с порталом «Городовой» информацией о самых необычных архитектурных объектах города.
«Дома-утюги» и «дома-стены»: игра с пространством
На Садовой улице расположены два дома-утюга (№ 128 и 129), построенные в 1912 году.
«Их форма и треугольные дворы — наследие нестандартных участков, которые архитекторы ловко обыграли», — поясняет Антипина.
На Боровой улице, 21, находится дом-стена, построенный архитектором Квартом в начале XX века.
«Если смотреть с определенного ракурса, он кажется плоским», – отмечает экскурсовод.
Средневековая романтика в «Городском доме»
«Любители средневековой романтики оценят здание у границ петербургской Коломны (Садовая ул., 55–57; Вознесенский пр., 40–42)».
По проекту Александра Лишневского, оно украшено башнями, грифонами, химерами и декором в виде чертополоха.
«В котором под одной крышей разместились различные общественные, производственные, торговые и жилые помещения, принадлежало городскому самоуправлению, отсюда и его название — Дом городских учреждений, или проще — Городской дом», — рассказывает Ольга Антипина.
Дом-кольцо и сказочный фасад: истории у Фонтанки и Колокольной
На набережной Фонтанки, 92, находится дом-кольцо — один из старейших жилых домов города, где жили родители Пушкина.
«Здесь же на набережной Фонтанки, на крыше дома № 50 обитает знаменитый «мужчина в самом расцвете сил» — Карлсон».
Это здание расположенно недалеко от детского театра «Karlsson Haus».
А на Колокольной улице, 11, посетителей встречает «целый сказочный дом».
«Фасад здания декорирован разноцветной майоликой и резными кирпичными ставнями. Стены дома украшены цветами, листьями и замысловатыми узорами», — описывает экскурсовод.
Эти здания — яркое доказательство того, что Петербург полон неожиданных архитектурных сюрпризов.