«Любители средневековой романтики оценят»: архитектурные странности Петербурга, о которых вы могли не знать

Здания, от которых захватывает дух.

Санкт-Петербург — город, славящийся своей величественной и разнообразной архитектурой.

Однако, помимо знаменитых дворцов и соборов, на его улицах можно найти немало зданий, поражающих своей причудливостью и нестандартным подходом к проектированию.

Экскурсовод, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Ольга Антипина, поделилась с порталом «Городовой» информацией о самых необычных архитектурных объектах города.

«Дома-утюги» и «дома-стены»: игра с пространством

На Садовой улице расположены два дома-утюга (№ 128 и 129), построенные в 1912 году.

«Их форма и треугольные дворы — наследие нестандартных участков, которые архитекторы ловко обыграли», — поясняет Антипина.

На Боровой улице, 21, находится дом-стена, построенный архитектором Квартом в начале XX века.

«Если смотреть с определенного ракурса, он кажется плоским», – отмечает экскурсовод.

Средневековая романтика в «Городском доме»

«Любители средневековой романтики оценят здание у границ петербургской Коломны (Садовая ул., 55–57; Вознесенский пр., 40–42)».

По проекту Александра Лишневского, оно украшено башнями, грифонами, химерами и декором в виде чертополоха.

«В котором под одной крышей разместились различные общественные, производственные, торговые и жилые помещения, принадлежало городскому самоуправлению, отсюда и его название — Дом городских учреждений, или проще — Городской дом», — рассказывает Ольга Антипина.

Дом-кольцо и сказочный фасад: истории у Фонтанки и Колокольной

На набережной Фонтанки, 92, находится дом-кольцо — один из старейших жилых домов города, где жили родители Пушкина.

«Здесь же на набережной Фонтанки, на крыше дома № 50 обитает знаменитый «мужчина в самом расцвете сил» — Карлсон».

Это здание расположенно недалеко от детского театра «Karlsson Haus».

А на Колокольной улице, 11, посетителей встречает «целый сказочный дом».

«Фасад здания декорирован разноцветной майоликой и резными кирпичными ставнями. Стены дома украшены цветами, листьями и замысловатыми узорами», — описывает экскурсовод.

Эти здания — яркое доказательство того, что Петербург полон неожиданных архитектурных сюрпризов.