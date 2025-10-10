«За пенсионеркой Долиной уверено последовали и иные»: петербургские бабули освоили новый тренд и встали на путь мошенничества

Петербург столкнулся с серией мошеннических схем, где главными действующими лицами выступают предприимчивые пенсионерки.
Истории, когда продавцы недвижимости, получив деньги, оспаривают сделки, ссылаясь на «заблуждение», становятся все более частыми.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила порталу «Городовой», как работают эти схемы и как себя обезопасить.
«Пример» Ларисы Долиной: как все началось
Случай с Долиной, продавшй квартиру за «сотни миллионов рублей», получившей деньги и затем вернувшей квартиру, не отдав средства, показал «пример», как можно вернуть проданную жилплощадь.
«Думаю, многие из них стали жертвами мошенников», — предполагает Вербицкая-Линник.
Но задается вопросом:
«А при чем тут покупатели? Они-то в чем виноваты?»
«Схема» возврата: «заблуждение» в суде
«Схема» возврата квартиры, по словам адвоката, «очень и очень простая».
Несмотря на «формальные» справки из НД и ПНД, судебно-медицинские экспертизы, назначенные судом и следствием, конечно же, устанавливают что бабушки «заблуждались» в отношении сделки.
«То есть не понимали последствия своих действий и не желали их наступления. Что является прямо предусмотренным законом основанием для признания таких сделок недействительными», — поясняет эксперт.
«Так что суды обоснованно их защищают. Возвращают квартиры», — добавляет она.
Деньги — упущенная реальность?
«Деньги же (в силу разных причин) вернуть возможно не всегда (по практике — почти никогда)», — констатирует Вербицкая-Линник.
Это означает, что покупатели, потеряв квартиру, часто не могут вернуть и свои средства.
«Попытка государства переложить проблемы — в этот раз с киберпреступностью — на плечи граждан лишь повлечет увеличение социальной напряженности», — считает адвокат.
«А жалко — всех. Кроме мошенников, которые и в этот раз, очевидно, получив преступным образом супер значительные суммы, полученные от реализации квартир, уйдут от наказания».
Как не попасть в ловушку?
Для защиты от подобных схем важно тщательно проверять продавцов, особенно если они пожилого возраста и выглядят «бережливыми».
Привлечение юриста для сопровождения сделки, запрос дополнительных медицинских справок о дееспособности, а также использование безопасных расчетов через нотариуса или банк могут снизить риски.