«За пенсионеркой Долиной уверено последовали и иные»: петербургские бабули освоили новый тренд и встали на путь мошенничества
«За пенсионеркой Долиной уверено последовали и иные»: петербургские бабули освоили новый тренд и встали на путь мошенничества

Опубликовано: 10 октября 2025 18:30
Лариса Долина и бабули
«За пенсионеркой Долиной уверено последовали и иные»: петербургские бабули освоили новый тренд и встали на путь мошенничества
globallookpress/Belkin Alexey

Как защитить сделку с недвижимостью от хитроумных мошенников.

Петербург столкнулся с серией мошеннических схем, где главными действующими лицами выступают предприимчивые пенсионерки.

Истории, когда продавцы недвижимости, получив деньги, оспаривают сделки, ссылаясь на «заблуждение», становятся все более частыми.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила порталу «Городовой», как работают эти схемы и как себя обезопасить.

«Пример» Ларисы Долиной: как все началось

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат
«Тон «бабушкам - мошенницам» или «пенсионеркам с секретом», пожалуй, задала самая известная пенсионерка РФ Лариса Долина», — отмечает адвокат.

Случай с Долиной, продавшй квартиру за «сотни миллионов рублей», получившей деньги и затем вернувшей квартиру, не отдав средства, показал «пример», как можно вернуть проданную жилплощадь.

«Думаю, многие из них стали жертвами мошенников», — предполагает Вербицкая-Линник.

Но задается вопросом:

«А при чем тут покупатели? Они-то в чем виноваты?»

«Схема» возврата: «заблуждение» в суде

«Схема» возврата квартиры, по словам адвоката, «очень и очень простая».

Несмотря на «формальные» справки из НД и ПНД, судебно-медицинские экспертизы, назначенные судом и следствием, конечно же, устанавливают что бабушки «заблуждались» в отношении сделки.

«То есть не понимали последствия своих действий и не желали их наступления. Что является прямо предусмотренным законом основанием для признания таких сделок недействительными», — поясняет эксперт.

«Так что суды обоснованно их защищают. Возвращают квартиры», — добавляет она.

Деньги — упущенная реальность?

«Деньги же (в силу разных причин) вернуть возможно не всегда (по практике — почти никогда)», — констатирует Вербицкая-Линник.

Это означает, что покупатели, потеряв квартиру, часто не могут вернуть и свои средства.

«Попытка государства переложить проблемы — в этот раз с киберпреступностью — на плечи граждан лишь повлечет увеличение социальной напряженности», — считает адвокат.

«А жалко — всех. Кроме мошенников, которые и в этот раз, очевидно, получив преступным образом супер значительные суммы, полученные от реализации квартир, уйдут от наказания».

Как не попасть в ловушку?

Для защиты от подобных схем важно тщательно проверять продавцов, особенно если они пожилого возраста и выглядят «бережливыми».

Привлечение юриста для сопровождения сделки, запрос дополнительных медицинских справок о дееспособности, а также использование безопасных расчетов через нотариуса или банк могут снизить риски.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
