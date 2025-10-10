«Мечтали о таких больничных…»: ирония или надежда петербуржцев на новую реформу для самозанятых

Новости по теме

Цифровой рубль: что будет с социальными выплатами в России с октября 2025 года

Перейти

Школьный старт: в России могут появиться ежегодные выплаты к 1 сентября

Перейти

Компенсация до 1 декабря: что ждет пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России»

Перейти

Пенсия без суда: в России упростят обжалование решений о размере выплат

Перейти

Без пенсии в России: кто рискует остаться без выплат и какие условия нужно выполнить, чтобы гарантированно получать деньги в старости

Перейти