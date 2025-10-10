Городовой / Общество / «Мечтали о таких больничных…»: ирония или надежда петербуржцев на новую реформу для самозанятых
«Мечтали о таких больничных…»: ирония или надежда петербуржцев на новую реформу для самозанятых

Опубликовано: 10 октября 2025 20:30
больничный
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Шаг к социальной защите или новая головная боль?

С 1 января 2026 года в России вступит в силу нововведение, которое позволит самозанятым гражданам получать оплачиваемые больничные.

Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал соответствующие поправки в законодательство.

Это означает, что люди, работающие на себя, получат возможность оформить добровольное социальное страхование.

Двойной выбор: суммы и взносы

«Самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, для чего с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — сообщил премьер-министр.

Как пишет ТАСС, граждане смогут выбрать один из двух вариантов годового максимального размера выплаты по больничному: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Точная сумма будет зависеть от стажа и других параметров.

«Взносы невысокие — порядка 1 300 или около 1 900 рублей в месяц», — уточнил Мишустин.

Более того, если срок нетрудоспособности не превысит полутора лет, можно будет перечислять меньшую сумму.

Мнения петербуржцев: сомнения и вопросы

Инициатива вызвала оживленную дискуссию среди жителей Петербурга. В комментариях звучат как вопросы, так и опасения:

«Это обязаловка или добровольно?» — задается вопросом один из горожан, выражая желание понять суть нововведения.

Другой предлагает альтернативу:

«Лучше тогда стать ИП, если очень хочется стаж и оплату больничных».

Некоторые выражают скептицизм:

«Именно о таких больничных они и мечтали…»

Есть и те, кто предпочитает сохранить прежний порядок:

«А если я не хочу больничные».

Эти реплики отражают настороженность и желание разобраться в условиях, прежде чем принимать решение о добровольном страховании.

Автор:
Ксения Пронина
