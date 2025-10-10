«Мечтали о таких больничных…»: ирония или надежда петербуржцев на новую реформу для самозанятых

С 1 января 2026 года в России вступит в силу нововведение, которое позволит самозанятым гражданам получать оплачиваемые больничные.
Председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал соответствующие поправки в законодательство.
Это означает, что люди, работающие на себя, получат возможность оформить добровольное социальное страхование.
Двойной выбор: суммы и взносы
«Самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности, для чего с 1 января будет предоставлена возможность добровольно застраховаться в социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы», — сообщил премьер-министр.
Как пишет ТАСС, граждане смогут выбрать один из двух вариантов годового максимального размера выплаты по больничному: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Точная сумма будет зависеть от стажа и других параметров.
«Взносы невысокие — порядка 1 300 или около 1 900 рублей в месяц», — уточнил Мишустин.
Более того, если срок нетрудоспособности не превысит полутора лет, можно будет перечислять меньшую сумму.
Мнения петербуржцев: сомнения и вопросы
Инициатива вызвала оживленную дискуссию среди жителей Петербурга. В комментариях звучат как вопросы, так и опасения:
«Это обязаловка или добровольно?» — задается вопросом один из горожан, выражая желание понять суть нововведения.
Другой предлагает альтернативу:
«Лучше тогда стать ИП, если очень хочется стаж и оплату больничных».
Некоторые выражают скептицизм:
«Именно о таких больничных они и мечтали…»
Есть и те, кто предпочитает сохранить прежний порядок:
«А если я не хочу больничные».
Эти реплики отражают настороженность и желание разобраться в условиях, прежде чем принимать решение о добровольном страховании.