Елочка с историей: деталь мозаики на фасаде музея Суворова

Фасад Суворовского музея выглядит как крепость — массивные стены, башни, мозаики о славных походах полководца. Но если приглядеться к панно, посвящённому отъезду Суворова в Альпы, в его левом углу можно заметить крошечную ёлочку. У этой детали есть удивительная история.
Музей-крепость
Суворовский музей в Петербурге — первый в России мемориальный музей, построенный специально в честь человека. Его возвели к столетию смерти великого полководца.
Архитекторы выбрали стиль средневековой крепости, а фасад украсили мозаиками с сюжетами военных походов.
Работа мастеров
Одна из мозаик — "Отъезд Суворова в поход 1799 года". Её выполнил художник-мозаичист Михаил Зощенко. Картина стала важнейшей работой его жизни: именно за неё он был награждён орденом.
Ёлочка в углу
Но в панно есть небольшая деталь: ёлка, рядом со стариком и собакой. Нижнюю её ветку сделал пятилетний сын художника — будущий писатель Михаил Зощенко.
"Она получилась кривая,но папа был доволен моей работой" — писал в автобиографической повести "Перед восходом солнца" Зощенко.
Маленькая деталь на мозаике превратилась в символ личной памяти. И именно такие штрихи делают историю живой: за величием Суворова скрывается трогательная сцена из детства Зощенко.