Городовой / Город / Елочка с историей: деталь мозаики на фасаде музея Суворова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
ИП, трудовой договор или тень: куда податься самозанятым после 2028 года Общество
Дом Хренова: когда лифт стал героем кино, а парадная — произведением искусства Город
Беларусь глазами туриста: отель дороже квартиры, а сервис — с сюрпризом Общество
Дворец в Петербурге, который построили вокруг одной каменной ванны Город
«Мечтали о таких больничных…»: ирония или надежда петербуржцев на новую реформу для самозанятых Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Елочка с историей: деталь мозаики на фасаде музея Суворова

Опубликовано: 10 октября 2025 20:00
Фасад Суворовского музея
Елочка с историей: деталь мозаики на фасаде музея Суворова
Городовой ру

Даже в строгой военной мозаике можно найти место теплу и семейной памяти.

Фасад Суворовского музея выглядит как крепость — массивные стены, башни, мозаики о славных походах полководца. Но если приглядеться к панно, посвящённому отъезду Суворова в Альпы, в его левом углу можно заметить крошечную ёлочку. У этой детали есть удивительная история.

Музей-крепость

Суворовский музей в Петербурге — первый в России мемориальный музей, построенный специально в честь человека. Его возвели к столетию смерти великого полководца.

Архитекторы выбрали стиль средневековой крепости, а фасад украсили мозаиками с сюжетами военных походов.

Работа мастеров

Одна из мозаик — "Отъезд Суворова в поход 1799 года". Её выполнил художник-мозаичист Михаил Зощенко. Картина стала важнейшей работой его жизни: именно за неё он был награждён орденом.

Ёлочка в углу

Но в панно есть небольшая деталь: ёлка, рядом со стариком и собакой. Нижнюю её ветку сделал пятилетний сын художника — будущий писатель Михаил Зощенко.

"Она получилась кривая,но папа был доволен моей работой" — писал в автобиографической повести "Перед восходом солнца" Зощенко.

Маленькая деталь на мозаике превратилась в символ личной памяти. И именно такие штрихи делают историю живой: за величием Суворова скрывается трогательная сцена из детства Зощенко.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще