Дворец в Петербурге, который построили вокруг одной каменной ванны

Опубликовано: 10 октября 2025 21:00
Дворец в Петербурге, который построили вокруг одной каменной ванны
Императорская купальня из гранита весом почти в пятьдесят тонн стала центром целого здания.

В Царском Селе есть дворец, который построили ради одной-единственной вещи — каменной ванны. Её высекли из цельного гранитного монолита весом почти пятьдесят тонн, а стены здания возвели уже после того, как ванну установили на место.

Так появился Баболовский дворец — летняя "купальня" императорской семьи, ставшая легендой инженерного искусства.

От усадьбы Потёмкина к императорской купальне

На месте дворца когда-то стояла деревянная усадьба Григория Потёмкина. В 1780-е архитектор Иван Неелов перестроил её в каменный павильон в духе «готической фантазии». Спустя полвека Василий Стасов создал новую версию дворца — с овальным залом, сводами и гигантской ванной в центре.

Камень, который нельзя было внести в дверь

Гранитную глыбу для ванны нашли в Финляндии. Мастер Самсон Суханов десять лет полировал её на месте. Когда ванну установили, оказалось, что вынести её больше невозможно — здание просто построили вокруг. Лестницы, купол, своды — всё подчинено одной детали.

Следы роскоши среди руин

Во время войны дворец сильно пострадал, часть стен обрушилась, но гранитная ванна уцелела. Сегодня здание постепенно реставрируют: готические окна и башня вновь видны из-за деревьев.

И хотя от роскоши XVIII века остались лишь фрагменты, сама идея — "дворец ради одной ванны"— делает это место уникальным в России.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
