ИП, трудовой договор или тень: куда податься самозанятым после 2028 года

Перспектива возможной отмены специального налогового режима для самозанятых, установленного до 31 декабря 2028 года, вызывает серьезные опасения у миллионов граждан.

Эксперты, в частности председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России», HR-консультант Зулия Лоикова рассказала о потенциальных последствиях.

Они могут затронуть тех, кто выбрал этот формат работы.

«Есть факты, а есть прогнозы. Факт. Режим для самозанятых, НПД, налог на профессиональный доход, он у нас действует до 31 декабря 2028 года. Это установлено уже законом», — подчеркивает Лоикова.

Однако, она добавляет:

«Прогноз. Заявление в том, что его все равно свернут в 28, это пока лишь прогнозы экспертов. Слухи».

Окончательное решение о судьбе этого режима будет приниматься правительством и Государственной Думой ближе к указанной дате.

НПД на грани: Почему эксперты предсказывают конец эпохи самозанятых?

Хотя официальные заявления пока не подтверждают скорую отмену, предположения о возможном прекращении действия режима НПД с 1 января 2029 года заставляют задуматься о «худшем сценарии».

«Чем это может угрожать? Ну, во-первых, для самозанятого человека отмена режима означает резкое увеличение налоговой нагрузки», — предупреждает эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Сейчас самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических. После отмены режима им придется выбирать другие формы налогообложения.

Один из вариантов — регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

«Здесь есть несколько систем УСН дохода 6%, кажется, это не сильно больше 4-6%», — отмечает Лоикова.

Однако, есть важный нюанс:

«ИП обязан платить фиксированные страховые взносы. В прошлом году это было порядка 49 тысяч рублей, а к 28 году сумма будет, я думаю, выше».

Эти взносы уплачиваются независимо от наличия дохода, что может стать «неподъемной суммой» для людей с небольшими или нерегулярными заработками.

От 4% до 13% и фиксированных взносов: Ценовой шок для бывших самозанятых

Другой вариант — переход на трудовой договор. В этом случае налоги платит работодатель: НДФЛ 13% плюс 30% страховых взносов.

«Но это не вариант для тех, кто работает на себя. Например, фрилансеры, репетиторы и так далее».

Остается самый маловероятный для регулярной деятельности путь — работать без оформления и платить НДФЛ 13% как физическое лицо, подавая декларацию.

«Это такой путь крайне неудобен и, мне кажется, он для наших граждан абсолютно может не рассматриваться и не предусмотрен для регулярной предпринимательской деятельности», — резюмирует HR-консультант.

Таким образом, отмена режима самозанятых может привести к значительному увеличению финансовых обязательств для миллионов россиян, заставив их искать новые, возможно, менее выгодные или более сложные формы занятости.