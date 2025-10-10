Дом Хренова: когда лифт стал героем кино, а парадная — произведением искусства

На Таврической улице стоит дом, который напоминает, каким был петербургский модерн.

На Таврической улице, среди строгих доходных домов начала XX века, выделяется особенный — под номером пять. Каменный, с двумя симметричными эркерами, изящной лепниной и коваными решётками, он выглядит так, будто время обошло его стороной.

Дом архитектора Александра Хренова — пример того, как в Петербурге модерн не просто строили, а проживали.

Парадная, ставшая декорацией

Слава к дому пришла уже в наше время, когда парадная с её лифтом, витражами и плавной лестницей попала в кадры фильма Эльдара Рязанова "Ключ от спальни". И хотя действие картины перенесено в Россию начала XX века, съёмки проходили здесь — в реальном интерьере, где даже штукатурка хранит узор лилий.

В фильме лифт открывается автоматически — киноманы заметили ошибку, ведь в начале прошлого века кабину управляли вручную.

Архитектор, живший в своём творении

Александр Сергеевич построил дом в 1908–1909 годах и поселился здесь сам. Архитектор и художник, он создавал здания, в которых внимание к деталям было почти живописным.

Хренов преподавал в Академии художеств, возглавлял реставрационные работы в Исаакиевском соборе, создавал акварели для императорских заказов.

После революции судьба забросила его во Владивосток, Харбин и Париж, но Петербург остался городом, где он построил более тридцати домов.

Дом, в котором модерн всё ещё дышит

Сегодня дом на Таврической остаётся жилым. Фасад обветшал, часть витражей утрачена, но даже после ремонта чувствуется та самая "рука мастера", для которого подъезд был не просто лестницей, а сценой.

В интерьерах ещё видна оригинальная шахта лифта — та самая, что стала "актёром" в фильме. И, пожалуй, это лучший финал для дома, где архитектура и жизнь так и не разошлись.