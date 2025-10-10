Лес Петра Великого: где растут самые старые лиственницы России

Оказывается, этот лес — не дикая тайга, а результат эксперимента, начатого при Петре I.

В нескольких километрах от Рощино начинается тропа, где каждое дерево — часть истории. Здесь пахнет хвоей, шумит Рощинка, и лиственницы растут такими ровными рядами, будто их рисовал циркулем.

Это — Линдуловская роща, старейший искусственный лес России и Европы, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Слово "линдуловская" имеет карельское происхождение — от слова линду, что значит "птица".

Лес, который посадили три века назад

Рощу заложили в XVIII веке по указу Петра I, когда на месте пахотного поля появились первые посевы лиственницы из Архангельской губернии. За триста лет она превратилась в настоящий памятник природы: здесь растут лиственницы архангельские и сибирские, некоторые достигают 40 метров.

По следам воды и времени

Современная экотропа "Лиственничная роща" протянулась на 5,5 километра. Она идёт по мягким грунтовым дорожкам и вдоль реки Рощинки, бурной и быстрой, словно горный поток.

По пути встречаются гигантские туи — "западные красные кедры ", посадки финских времён и мемориал в память о бойцах, сражавшихся здесь летом 1944 года.

Куда идти и когда

Начало маршрута — к юго-западу от посёлка Рощино. Добраться можно пешком или на машине, оставить авто у парковки. Тропа доступна круглый год, но особенно красиво здесь в мае и начале осени, когда хвоя становится золотой.