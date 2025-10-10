Беларусь глазами туриста: отель дороже квартиры, а сервис — с сюрпризом

Почему отдых в белорусских отелях может стать испытанием?

Беларусь все чаще привлекает российских туристов, однако впечатления от поездки порой оказываются весьма спорными.

Высокие цены в отелях, качество сервиса и бытовые неудобства — главные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Завышенные цены — больше, чем в Москве и Петербурге

Уже до поездки многие туристы замечают, что в Беларуси значительно дороже остановиться в отеле, чем снять квартиру.

Причина — массовый приток отдыхающих из России и растущий спрос.

«Стоимость отелей здесь действительно выше Москвы и Петербурга», — констатирует одна путешественница.

В Гродно, например, даже номер в трехзвездочном отеле «Славия» стоит 8219 рублей за двое суток, и это одноместное размещение.

Сервис оставляет желать лучшего

Качество уборки и обслуживания в белорусских отелях вызывает вопросы. В минском «Sport Time» уборка сводилась к замене одного полотенца и выбросу мыла, без пополнения запасов и даже без заправки кровати.

В брестском «Интуристе» произошел инцидент, когда сломался стул — едва не упавшая туристка вызвала удивление у других постояльцев, но не реакцию сотрудников.

Отсутствие одноразовых тапочек, пакетиков чая и халатов — скорее норма, чем исключение.

Проблемы с отоплением

Холодные ночи в конце сентября — начале октября стали серьезным испытанием, так как отопление включали не во всех отелях.

В Бресте туристы мерзли — приходилось укрываться двумя одеялами.

«Почему многоэтажный отель "Интурист" оставался ледяным?», — удивляются постояльцы, ведь в квартирах уже включили отопление.

Достопримечательности открываются слишком поздно

Большинство музеев в Беларуси начинает работу не раньше 11 утра, что осложняет насыщенный экскурсионный день.

Иногда время работы на Яндекс.Картах указывается неточно, что приводит к задержкам и разочарованию.

Жесткий досмотр в аэропорту Бреста

Проходя контроль в Бресте, туристы сталкиваются с необычайной придирчивостью. Ручную кладь тщательно проверяют: то зонтик раскроют, то пинцет рассмотрят, как опасный предмет.

Такой тщательный досмотр объясняется борьбой с контрабандой через пограничный пункт.

Приставучие попрошайки в туристических местах

Часто можно встретить просящих деньги в местах скопления туристов — преимущественно это люди среднего возраста с претензией на материальную помощь.

Это отличает Беларусь от России, где у церквей просят милостыню преимущественно немощные.

Правда, не все согласны с оценкой.

"Ездили три раза в Минск. Жили на квартире. Чистый, зеленый, неперегруженный населением и туристами город. Очень понравился. А в гостиницах 3* такой же сервис и в России", — пишут в комментариях.

Некоторые отметили, что завышенные цены в гостинице только на российских сайтах типа "Островок".