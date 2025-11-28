Почему в Петербурге считают каждую доску и камешек: удивительная хроника городских дорог!

Некоторые народы любят отмечать необычные праздники, например, пересчитывая камни на дорогах. В Петербурге же, городе с уникальной историей, гораздо уместнее было бы вести хронику всех дорожных покрытий, когда-либо существовавших или украшающих улицы сегодня.

Каждый камень, каждая деревянная доска, каждый фрагмент битума — это не просто элемент мостовой, а запечатленная в истории эпоха, свидетель перемен.

Начало пути: грунтовые дороги

С самого своего основания все петербургские дороги представляли собой грунтовые полотна. Приход весны и осени превращал их в непроходимые болота, делая любое передвижение практически невозможным.

“Весной и осенью дороги размывало, и ездить по ним было невозможно”, — эта фраза прекрасно передает трудности, с которыми сталкивались как пешие прохожие, так и те, кто пользовался экипажами.

Деревянные покрытия: первый шаг к цивилизации

Первые попытки облагородить передвижение по городу привели к появлению деревянных мостовых. На хорошо утрамбованную основу укладывали горбыль или хворост, а поверх — доски.

Однако влажный климат приводил к быстрому гниению дерева, а вес повозок и карет — к его стремительному износу.

Для сохранения этих хрупких дорог Петр I издал строгий указ: жителям запрещалось носить обувь с железными подковами, грозя за нарушение суровыми штрафами.

Булыжная мостовая: царское распоряжение

Знаковый указ Петра I “О привозе диких камней” 1714 года положил начало эре булыжных мостовых. Всем, кто въезжал в Санкт-Петербург, предписывалось привезти с собой камни:

“с пешего человека — 1 булыжник, с телеги — 3, с судна — 30”.

Этот “дикий камень” просто плотно укладывался, формируя дорожное покрытие. В петровскую эпоху домовладельцы были обязаны мостить участки улиц перед своими владениями.

Позже, при Елизавете Петровне, для государственных служащих был введен специальный денежный “мостовой” налог.

“Уличный паркет”: новаторство инженера Гурьева

Петербургский инженер Василий Гурьев предложил по-настоящему революционное решение — торцевое мощение улиц с использованием деревянных брусков. Мостовые, напоминающие “уличный паркет”, впервые в мире появились именно в Петербурге.

Технология заключалась в вертикальной установке и плотной подгонке друг к другу деревянных брусков — круглых или шестигранных, высотой 20–25 см.

Извозчики на колясках и господа в каретах “гоняли по таким мостовым почти бесшумно, лошади не разбивали на них копыт, а петербуржцам было приятно гулять по деревянной дороге”.

К 1910 году таким покрытием были полностью мощены 16 центральных улиц. Отказ от этого материала произошел только в 1930 году.

Брусчатка: долговечность и изящество

Брусчатка, представляющая собой обработанный камень в форме брусков, оказалась гораздо более практичным решением, чем булыжная мостовая. Для тротуаров и набережных начали использовать гранитные плиты различных размеров.

Первая брусчатка появилась на Дворцовой площади после катастрофического наводнения 1824 года. Впоследствии таким покрытием были замощены площадь перед Исаакиевским собором, а также Литейный и Вознесенский проспекты.

Для этих целей использовался прочный камень габбро-диабаз. Так, для мощения Тучкова переулка, протяженностью 500 метров, потребовалось около 300 000 камней брусчатки.

Чугунное кружево: роскошь и долговечность

Чугунное мощение — это уникальное дорожное покрытие, отличавшееся вечной долговечностью и баснословной стоимостью. Оно состояло из ажурных “шестеренок”, которые при необходимости легко снимались и заменялись. Такие дороги считались "золотыми".

Историки упоминают, что столь красивое, дорогое и надежное покрытие украшало некоторые участки Миллионной улицы и Дворцовой набережной, но, к сожалению, до наших дней не сохранилось.

В 1860-х годах чугунные мостовые появились в Кронштадте и служили практически без ремонта около 80 лет. Во время Великой Отечественной войны этот металлический “ковёр” был переплавлен для нужд обороны.

Сегодня же уникальный чугунный ажур сохранился в Кронштадте на Якорной площади, рядом с Никольским Морским собором, и на Пеньковском мосту.

Это поистине редкий образец дорожного строительства XIX века, который считается практически единственной в мире чугунной мостовой, дошедшей до наших дней.

Металлические эксперименты: грохот и недовольство

В 1911 году часть Невского проспекта была выложена металлическими листами — это была очередная попытка найти идеальное дорожное покрытие.

Автомобили на резиновых шинах чувствовали себя вполне комфортно, однако “колеса экипажей грохотали, копыта лошадей скользили, извозчики вынужденно сворачивали на тротуары, пешеходы возмущались”.

Результаты эксперимента с металлической дорогой оказались неутешительными, и спустя всего несколько месяцев город вернулся к проверенному торцевому покрытию.

Асфальт: рассвет новой эры

6 июля 1838 года в Петербурге было положено первое в России асфальтовое покрытие. На кирпичную дорожку возле Исаакиевского собора была вылита смесь разогретого асфальта с гранитной крошкой, которую затем тщательно разровняли.

Горожане с неподдельным любопытством наблюдали за этим невиданным процессом, который, впрочем, стал привычным для города лишь столетие спустя. До этого асфальт считался неудобным для лошадей.

Лишь с 1932 года асфальт прочно утвердился в качестве основного материала для дорожного строительства.

Литой асфальт: современный шаг вперед

В 2002 году на Троицком мосту впервые в Петербурге было применено инновационное покрытие — литой асфальтобетон.

Этот современный материал укладывается без использования дорожных катков, самостоятельно набирая необходимую плотность и твердость, что обеспечивает ему более долгий срок службы по сравнению с обычным асфальтом.

К 2023 году литой асфальтобетон был уложен на более чем 50 мостах Северо-Западного региона, а также на участках КАД Петербурга и ЗСД.

Гранит: возвращение к историческим корням

Сейчас в центре Петербурга происходит активное восстановление гранитных мостовых, заменяющих асфальтовое покрытие.

“Посмотрите под ноги на проспекте Чернышевского и Фурштатской улице, на Литейном и Владимирском проспекте…”, — призывают знатоки истории и архитектуры.

Передвижение по гранитным плитам доставляет удовольствие и пешеходам, и тем, кто спешит по делам. Весь используемый гранит имеет российское происхождение.

Современные технологии обработки камня позволяют создавать разнообразные и стильные решения. За этот период были преображены более 100 улиц, скверов, площадей и набережных города.