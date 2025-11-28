Городовой / Город / Петербург разведёт мосты между поэзией и властью: переправы назовут именами Державина и Зубкова
Петербург разведёт мосты между поэзией и властью: переправы назовут именами Державина и Зубкова

Опубликовано: 28 ноября 2025 09:15
Власти Санкт-Петербурга сообщили, какими именами планируют назвать новые мосты в Красносельском и Пушкинском районах города.

В Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга скоро появятся новые наименования у двух безымянных мостов.

На заседании, посвящённом вопросам транспорта и развития инфраструктуры, были одобрены предложения назвать их в честь известных личностей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Алексей Цивелев.

Мост в Красносельском районе получит имя Ивана Георгиевича Зубкова, инженера, внёсшего вклад в развитие транспортного строительства и руководившего восстановительными работами в Ленинграде во время Великой Отечественной войны.

Ещё одна переправа — в Пушкинском районе, расположенная через реку Кузьминка, будет названа Державинским, в честь Гавриила Романовича Державина.

Классик русской поэзии часто бывал в Царском Селе и принимал экзамены у лицеистов, а согласно преданию, сам пересекал деревянный мост, преждестоявший на этом месте.

Как отметил Алексей Цивелев, «решение поддержано на уровне комиссии, и работа по переименованию уже начата».

Ранее сообщалось, что сезон регулярного разведения мостов завершён; теперь будут проводиться исключительно технические поднятия пролётных частей.

