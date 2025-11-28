Петербург разведёт мосты между поэзией и властью: переправы назовут именами Державина и Зубкова

В Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга скоро появятся новые наименования у двух безымянных мостов.
На заседании, посвящённом вопросам транспорта и развития инфраструктуры, были одобрены предложения назвать их в честь известных личностей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Алексей Цивелев.
Мост в Красносельском районе получит имя Ивана Георгиевича Зубкова, инженера, внёсшего вклад в развитие транспортного строительства и руководившего восстановительными работами в Ленинграде во время Великой Отечественной войны.
Ещё одна переправа — в Пушкинском районе, расположенная через реку Кузьминка, будет названа Державинским, в честь Гавриила Романовича Державина.
Классик русской поэзии часто бывал в Царском Селе и принимал экзамены у лицеистов, а согласно преданию, сам пересекал деревянный мост, преждестоявший на этом месте.
Как отметил Алексей Цивелев, «решение поддержано на уровне комиссии, и работа по переименованию уже начата».
Ранее сообщалось, что сезон регулярного разведения мостов завершён; теперь будут проводиться исключительно технические поднятия пролётных частей.