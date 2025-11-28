Городовой / Город / Икра как приманка: к Новому году в сети всплыли фальшивые магазины в Сети
Опубликовано: 28 ноября 2025 09:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Эксперты советуют воздерживаться от предоплаты при покупках в новых интернет-магазинах.

С наступлением зимних праздников фиксируется быстрый рост числа интернет-мошенников. Преступники подстраиваются под предновогодние настроения, рассчитывая на то, что в это время россияне увеличивают расходы на подарки, угощения и отдых.

В последние недели в интернете появились объявления о продаже красной икры и других морепродуктов через фиктивные магазины, сообщили в пресс-службе УБК ГУ МВД.

Такие сайты внешне аналогичны хорошо известным онлайн-площадкам и предлагают приобрести популярные праздничные деликатесы. После перевода денег заказы покупателям не отправляются — товара на самом деле не существует.

Причина успеха подобных схем заключается в всё большей востребованности покупок через интернет и попытках сэкономить во время скидок и акций.

Создать сайт-ловушку злоумышленникам несложно — обычно используется привлекательное оформление и копируются элементы известных продажных площадок. Такое оформление вызывает у многих покупателей ложное чувство безопасности. В итоге пользователям гораздо легче попасться на уловку и лишиться своих средств.

Эксперты по кибербезопасности настоятельно советуют проявлять осторожность при заказах в новых интернет-магазинах: не производить предоплату и не указывать реквизиты банковских карт на сомнительных ресурсах.

Особое внимание рекомендуется уделять выбору и приобретению развесной икры — важно убедиться, что соблюдены все правила хранения и перевозки, иначе можно приобрести некачественный продукт. Это особенно актуально в сезон массовых покупок.

Ранее жителям Петербурга напоминали о рисках, связанных с незаконной торговлей осетровой икрой. Так, два предпринимателя были приговорены к условному лишению свободы по факту продажи икры осетра, занесённого в Красную книгу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
