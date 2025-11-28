Отпуск длиной в четверть часа: петербурженку выставили из египетского отеля из‑за правила, о котором её не предупредили

Петербурженка Виктория, фотограф и автор блога, поделилась в социальной сети историей о некомфортных моментах своего отпуска в Египте, связанных с овербукингом.

Несмотря на полную оплату путёвки и выбор известного агентства, её отдых оказался под угрозой: женщину выселили из только что заселённого номера через несколько минут после прибытия, сообщает 78.ru.

Обратившись к своему турагенту, Виктория не получила оперативной поддержки и была вынуждена самостоятельно решать проблему на месте. Пришлось вести переговоры с сотрудниками отеля и местным гидом, не имея ясности, где придётся провести ночь.

Лишь спустя пять часов сложностей туристам нашли возможность переехать в другой гостиничный комплекс.

Однако, новый отель не соответствовал их ожиданиям: пусть он и относился к той же высокой категории, но был совсем другим. Виктория отмечает:

— Да, это была хорошая «пятёрка», но мы платили деньги за другой отель. Зачем тогда вообще выбирать отель, если тебя могут заселить в полный рандом?

Путешественники сразу заявили туроператору, что не хотят оставаться здесь и спустя полтора дня их всё же переселили в исходно выбранный отель

Такой случай коснулся не только Виктории. В декабре 2023 года россиянка Вероника также столкнулась с овербукингом в одном из курортных отелей Египта.

На новогодние праздники она приобрела тур за сумму свыше 200 тысяч рублей, как обычно выбирая уже знакомую гостиницу, однако через неделю узнала по телефону о том, что в выбранный отель заселение невозможно.

Туристке предложили разместиться в другом комплексе, который оказался дешевле на 17,5 тысячи рублей, однако он не соответствовал её ожиданиям.

Альтернативы, предложенные оператором, были ещё менее подходящими. Тогда женщина написала заявление о возврате средств за несостоявшееся размещение.

К её удивлению, после претензии нужные номера вдруг нашлись и размещение в выбранном заранее отеле было подтверждено. Она отметила, что стопроцентная оплата не гарантируют отсутствие накладок. Подобные трудности, по словам российских туристов, всё ещё встречаются на популярных курортах.

