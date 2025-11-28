Не смотрите наверх: шокирующая правда о самой красивой станции метро в Петербурге

Для человека, знакомого с транспортными артериями разных городов и стран, петербургский метрополитен предстает в особом свете. Он воспринимается как «самый интеллигентный, самый стильный, самый комфортный и самый понятный».

Однако, красота и стиль — понятия, пронизанные глубокой субъективностью.

Сегодня петербургская подземка — это 67 станций, 5 линий общей протяженностью свыше 113 километров, ежедневно перевозящих более 2 миллионов пассажиров.

Метрополитен занимает особое место в мировом рейтинге, будучи самым глубоким «по средней глубине залегания», которая достигает 57 метров.

Однако даже станция «Адмиралтейская», открытая в 2011 году и ушедшая под землю на 86 метров, не стала рекордсменкой — в 2022 году китайская станция «Хунъяньцунь» в Чунцине превзошла ее, достигнув 105,5 метров.

По протяженности линий петербургское метро также не входит в число мировых лидеров: суммарная длина всех пяти линий едва превышает 130 километров, в то время как шанхайский гигант опутал город «сетью» из 18 линий, общей сложностью достигающей 800 километров.

Мечты о Неве под землей: долгий путь к метро

Идея соединить центр города с Васильевским островом подземным тоннелем под Невой зародилась еще в 1820-х годах, при Александре I. Императору были представлены различные проекты подземных дорог.

Однако множество рек и каналов представляли собой серьезное препятствие, и споры о том, какой должна быть подземка, не утихали.

В итоге, к 1850 году, при Николае I, вместо метро через Неву был возведен первый постоянный мост, а пальма первенства в метрострое перешла к Лондону, где в 1863 году открылась первая ветка подземной железной дороги.

Позднее в российской столице вновь вернулись к рассмотрению проектов подземных дорог. Параллельно возникла альтернативная идея — скоростная транспортная система в виде надземной дороги.

Но как раз в Петербурге появилась конка — вагончик на конной тяге, движущийся по рельсам. Извозчики, управляющие конкой, всячески противились появлению как подземной, так и надземной дороги, опасаясь серьезной конкуренции.

Конка явно тормозила транспортный прогресс, а затем произошла революция, и строительство городского метрополитена пришлось взять на себя уже новой власти.

Эстетика сталинской эпохи: рождение наземных станций

Только в 1941 году, уже в Ленинграде, были подготовлены все условия для строительства метрополитена. Работы начались в январе, но уже в июне вспыхнула война. К строительству удалось вернуться лишь в 1947 году.

И вот, 15 ноября 1955 года, второй в Советском Союзе метрополитен был открыт (первый появился в Москве в 1935 году).

Он состоял из одной линии протяженностью около 11 километров (10,8 км), на которой были построены 7 наземных станций: «Автово», «Кировский завод», «Нарвская», «Балтийская», «Технологический институт», «Владимирская», «Площадь Восстания».

Каждая станция получила отдельный павильон с поистине дворцовыми интерьерами, оформленными в стиле сталинского неоклассицизма.

Для отделки использовали мрамор, стекло, металл, гипс и мозаику. В декоре присутствовала советская символика: лавровые венки, оружие, звезды, знамена, колосья.

Особое внимание уделялось тематическим композициям, посвященным истории революции или повседневной жизни советского народа, выполненным в виде барельефов, мозаичных панно и статуй.

“Гостиный двор”: витраж, рассказывающий трагедию

Проходят годы, открываются новые станции, меняются темы оформления их интерьеров. Неизменной остается петербургская эстетика и обращение к историческим событиям.

Находясь в метро, можно любоваться красотой интерьеров и изучать историю страны. Возможно, именно в этом кроется уникальность петербургского метрополитена?

Однако, если остановить любого коренного жителя Петербурга, далеко не каждый сможет описать по памяти интерьеры и заложенный в них исторический сюжет хотя бы одной станции.

Происходит привыкание к красоте, и в суете будней люди бегут, не замечая деталей.

Именно в один из таких моментов, когда обыденность была нарушена, произошла удивительная встреча с прошлым.

Оказавшись в тихом утреннем переходе станции метро «Гостиный двор», вестибюль которой расположен прямо в универмаге с одноименным названием, человек заметил огромное, яркое светящееся панно из стекла и металла над эскалаторами.

Перед глазами развернулась масштабная трагедия: герои кричали, плакали и стонали. Возник вопрос: почему эта сцена появилась в мирном торговом центре?

История создания Большого Гостиного двора в середине XVIII века не имела к этому отношения. Пришлось погрузиться в историю другого времени и обнаружить «провал в знаниях» и «темное пятно» в истории революционного 1917 года.

В школьные годы в сознании зафиксировались две революции 1917 года: Февральская, свергнувшая монархию, и Великая Октябрьская, принесшая власть большевикам.

Первая сопровождалась народными демонстрациями и кровопролитием, вторая, благодаря организованным действиям большевиков, оказалась почти бескровной.

Но между этими событиями, в Петрограде, остававшемся столицей России, бушевали нешуточные страсти.

Революционная ситуация назревала давно. Первая мировая война принесла голод и лишения. Царя обвиняли не только народ, но и многие политические деятели. Казалось, что перемены наступят немедленно, стоило только устранить монарха.

После отказа императора от престола в Петрограде был создан Совет рабочих и солдатских депутатов и сформировано Временное правительство. Обещаний было много, но назавтра ничего не изменилось, а обстановка в стране лишь усугубилась.

Имперские институты власти трещали по швам, наступал хаос. Противоречия раздирали и новые органы власти, состоявшие из представителей разных партий. Они не могли договориться по вопросу войны и мира, что привело к апрельскому кризису.

Параллельное существование Советов и Временного правительства породило двоевластие. Народ шутил:

«Двоебезвластие» — и, взбудораженный еще в феврале, был готов к новым митингам.

В этот период из эмиграции вернулся В.И. Ленин. Его «апрельские тезисы» добавили масла в огонь. Ленин полностью отрицал Временное правительство и выдвинул лозунг «Вся власть Советам!».

Народ, казавшийся неуправляемым, отлично откликался на лозунги. Ленинский призыв оказался своевременным. Впрочем, и другие фракции не бездействовали, особую роль сыграли анархисты, проводя работу в воинских частях.

В июле 1917 года события достигли кульминации. 3 июля военные вышли с оружием в руках на демонстрацию под лозунгами «Долой министров-капиталистов! Вся власть Советам!» К ним присоединились рабочие со всех концов города.

Остановить людей было невозможно. Тогда большевики решили возглавить движение, придав ему мирный характер.

4 июля около 500 тысяч человек вышли на улицы, где произошли столкновения с оппозицией. Временное правительство направило войска на подавление восстания.

В разных частях города произошла настоящая бойня, в том числе, на углу Невского проспекта и Садовой, как раз у Гостиного двора. Десятки убитых, сотни раненых. Документальные фотографии тех событий поистине ужасают.

Возможно, впечатлён был и автор (худ. А.Л. Королев), создавший витражное панно на станции метро «Гостиный двор», открытие которой в 1967 году было приурочено к 50-летию этих страшных событий.