Воры обеднели: средняя добыча в России усохла вчетверо

Опубликовано: 28 ноября 2025 12:30
Киберпреступники по-прежнему чаще всего используют методы социальной инженерии и кибератак.

Объём средств, которые мошенники пытались похитить за одну операцию, уменьшился в этом году в четыре раза, сообщил РБК заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Снижение суммы связано с мерами, принимаемыми организациями и сотрудничеством с регуляторами.

При этом, по словам Саранцева, преступники продолжают приспосабливаться к новым условиям. В прошлом году они широко применяли технологии глубоких подделок для подмены лиц и голосов, а также схемы с привлечением курьеров для обналичивания.

Кроме того, злоумышленники распространяли вредоносную программу NFC Gate — с её помощью удавалось перехватывать данные при бесконтактных оплатах и переводить деньги на свои счета.

"Чтобы побеждать в этой борьбе, недостаточно просто блокировать атаки. Нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка",

— подчеркнул Дмитрий Саранцев.

За последние два с половиной года были выявлены почти 300 тысяч так называемых дропов — лиц, помогавших выводить похищенные средства.

В этот же период удалось заблокировать более 4 миллиардов рублей, которые могли быть украдены. Эти результаты стали возможны благодаря усилению контроля и новым техническим решениям.

Для повышения уровня защиты клиентов внедряются дополнительные меры безопасности. Пользователи могут самостоятельно устанавливать лимиты на проведение операций, включая функцию самоограничения. Это позволяет снизить риск крупных финансовых потерь в случае мошенничества.

Юлия Аликова
