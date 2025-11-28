«Ледяные горы» и «зимний сад»: тайный рай Петербурга, которого больше нет

Нарвские ворота — грандиозное сооружение, символ торжества и триумфа, но мало кто знает, что в непосредственной близости от них когда-то располагалось заведение, олицетворявшее собой совершенно иной, бурлящий жизнью мир.

Речь идет о знаменитом ресторане «Доротт», чья история уходит корнями в середину XIX века. Михаил Иванович Пыляев, автор издания 1889 года «Забытое прошлое окрестностей Петербурга», с ностальгией вспоминал:

«… в шестидесятых годах здесь славился ресторан г-жи Дорот, с великолепным зимним садом и ледяными горами».

Интересно, что уже в его книге ресторан предстает как минувшее прошлое, намекая на скоротечность его славы.

Шарль Доротт: Французский рецепт успеха у Триумфальных ворот

Французский подданный Шарль Доротт открыл свое кафе-ресторан у Нарвских триумфальных ворот в 1859 году. Новомодное заведение расположилось левее здания караульного дома, на берегу реки Таракановки — тогда еще южной границы города.

Сам Доротт, в 1858 году приобретя обширный участок земли, стремясь привлечь «чистую» публику после прогулок по Екатерингофскому саду, предлагал гостям изысканную французскую кухню, уединенные кабинеты-беседки и, конечно же, завораживающий вид на монументальные ворота.

Из сборника сведений о столичных купцах на 1865 год известно, что «Доротт Шарль, 43 лет, французский подданный; в купечестве состоит с 1859 г. Жительствует Нарвской части, 4-го квартала, в собственном доме. Содержит кафе-ресторан, в том же доме».

Ресторатор активно продвигал свое заведение. Объявление в «СПб ведомостях» от ноября 1863 года гласило:

«Дом Доротт, № 13-й, против Триумфальных ворот. Единственное заведение в С.-Петербурге, где находится прекрасный зимний сад с беседками, совершенно вновь преобразованный в нынешнее лето, которые можно видеть ежедневно. Великолепное зало для семейных вечеров, балов, пикников и проч.»

От ресторана к красильной, затем консервной фабрике: Перемены на берегу Таракановки

В 1870-х годах владелицей участка со строениями стала мещанка Александра Яковлевна Стрельцова. Она открыла здесь красильное заведение, а часть земли сдавала в аренду.

Одним из арендаторов стал французский предприниматель Франсуа Азибер, который наладил здесь производство консервированных овощей, фруктов и ягод, а затем и мясных консервов.

В путеводителе 1874 года В.О. Михневич описывал его продукцию:

«Азибер, у Нарвской заставы, д. Стрельцова. Овощи, грибы и плоды в консервах, концентрированный кофе, мармелад абрикосовый и сок смородиновый без сахара».

Консервы фабрики Азибера пользовались спросом и поставлялись в армию.

«Доротт-2»: Новое пристанище под сенью дачи Сивковой

В 1868 году ресторатор Доротт переехал в арендованный каменный дом на даче Сивковой, расположенной поблизости, на левом берегу Таракановки.

Это место, где сегодня находится левый угол Дворца культуры им. Горького, стало новым пристанищем знаменитого ресторана.

В этот период Доротт также арендовал помещения на даче Ланских на Черной речке, где в течение десяти летних сезонов действовал “филиал” его заведения.

Жизнь ресторатора не была безоблачной. В 1868 году купец Х.О. Радунский подал иск к Доротту на сумму 126 рублей за неоплаченное шампанское.

С иском Доротт был не согласен. И подал встречную жалобу, в которой утвержад, что долг не превышает 57 рублей.

Он выписал доверенность на ведение дела присяжному стряпчему Н.В. Вердеревскому, подписавшись по-французски: citoyen francais Charles Dorott.

Столичный нотариус М.И. Успенский 11 марта 1868 года заверил подпись, сделанную «французским подданным Карлом Доротт, проживающим за Нарвскою заставою в доме Сивкова, лично мне известном».

Несмотря на протесты Доротта, французу пришлось выплатить требуемую сумму. В итоге, Шарля Доротта начали называть по-русски Карлом.

Закат «Доротта»: Пожары, долги и неумолимое время

Лето 1876 года было ознаменовано серией пожаров. Несчастье коснулось и ресторана Доротта: на Черной речке загорелись три дачи, соседствующие с его летним заведением.

Сгорел жилой флигель, сарай, погреб с винами, была повреждена часть крыши. В 1879 году в «СПб ведомостях» появилось печальное известие о смерти Генриетты Кюзен, урожденной Дорот, вероятно, родственницы Шарля.

С 1879 года фамилия Доротт перестает упоминаться в купеческих книгах. Вероятно, с 1880 года популярность ресторана начала стремительно убывать.

В 1884 году В.О. Михневич в «фельетонном словаре современников» охарактеризовал заведение Доротта как «загородного притона для фешенебельного обжорства и пропойства», отмечая, что «цены здесь не спрашивают и «счеты» пишут вилами, но на чистейшем французском языке».

В начале 1881 года поступило уведомление о том, что локомобиль, использовавшийся для электрического освещения ресторана и сада, был перевезен в другое заведение, так как ресторан «Доротт» прекратил свою торговлю с 1 марта того же года.

Аукцион 1884 года, на котором распродавались «недопитые вина и не совсем сломанные растения бывшего ресторана Доротт», свидетельствовал о полном упадке.

«Время, когда концессия на каждую почти версту железной дороги «смачивалась» у Доротта, не возвращалось», — отмечал корреспондент.

В августе 1884 года появилось объявление о продаже особняка, бывшего ресторана «Доротт», под гостиницу, учебное заведение или фабрику. Так завершилась история знаменитого ресторана.

Площадь Стачек: Призраки ресторана, построенного на обломках прошлого

Остались лишь воспоминания. В июне 1927 года автор «Окраинных зарисовок» писал в «Ленинградской правде»: