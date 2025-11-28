Кому готовиться к «железной смене»: Петербург выбирает предприятия для замены людей роботами

В Санкт-Петербурге начинается прием заявок на государственную поддержку предприятий, желающих использовать роботов в производстве. На каждую организацию предусмотрена возможность получения финансовой помощи в размере до 10 миллионов рублей, сообщает вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Это решение принято для ускорения технической модернизации промышленных объектов города. Компании могут ознакомиться с требованиями программы и подать необходимые документы до 12 декабря 2025 года.
Городские власти рассчитывают, что эта мера поможет активнее привлекать современные технологии в промышленный сектор. Особое внимание уделяется возмещению затрат, связанных непосредственно с внедрением автоматизации.
Ранее сообщалось, что бюджет Петербурга направил на эти цели 60 миллионов рублей.