Городовой / Город / Кому готовиться к «железной смене»: Петербург выбирает предприятия для замены людей роботами
Кому готовиться к «железной смене»: Петербург выбирает предприятия для замены людей роботами

Опубликовано: 28 ноября 2025 13:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге предприятия смогут претендовать на получение поддержки в размере 10 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге начинается прием заявок на государственную поддержку предприятий, желающих использовать роботов в производстве. На каждую организацию предусмотрена возможность получения финансовой помощи в размере до 10 миллионов рублей, сообщает вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Это решение принято для ускорения технической модернизации промышленных объектов города. Компании могут ознакомиться с требованиями программы и подать необходимые документы до 12 декабря 2025 года.

Городские власти рассчитывают, что эта мера поможет активнее привлекать современные технологии в промышленный сектор. Особое внимание уделяется возмещению затрат, связанных непосредственно с внедрением автоматизации.

Ранее сообщалось, что бюджет Петербурга направил на эти цели 60 миллионов рублей.

Юлия Аликова
