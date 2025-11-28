Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку

Город готовится к зимним праздникам: на зданиях появляются подсветки, устанавливают тематические композиции. Жители вскоре окунутся в приятные хлопоты — предстоит выбрать подарки, решить, какую елку поставить, и придумать меню для праздничного стола.
В ближайшие выходные, которые станут последними осенними днями, в Петербурге пройдут разнообразные события, сообщает Neva.Today.
Галерея, посвящённая городским котам, ждёт любителей необычного искусства: выставка «Коты и ангелы Петербурга» разместится на проспекте Обуховской обороны, 86М.
В экспозиции представлены работы Люси и Галины Чувиляевых, чьи персонажи — пушистые жители города и крылатые хранители — становятся участниками фантастических сцен Петербурга.
Художницы рассказывают, что их персонажи позволяют зрителям поверить в чудеса рядом с собой.
В центральной библиотеке имени Лермонтова на Литейном проспекте, 19 состоится осенний музыкальный вечер. С 13:00 студенты училища имени Мусоргского исполнят фрагменты сочинений Баха, Бетховена, Шопена, Дебюсси, Рахманинова и других известных авторов.
В пространстве «Цех» (Кожевенная линия, 40, «Севкабель порт») откроется винтажная ярмарка, где жители смогут выбрать одежду, предметы быта или книги от городских секонд-хендов. Посетители найдут здесь не только сувениры, но и место для отдыха в уютной зоне. Мероприятие рассчитано как на тех, кто желает пополнить гардероб, так и на любителей необычного досуга.
Для маленьких гостей библиотеки на набережной Карповки, 28 подготовили познавательную игру «У кого какая мама?». Библиотекари в доверительной и дружелюбной обстановке познакомят ребят с особенностями заботы среди животных и людей.
Любители географии смогут проверить свои знания в библиотеке роста и карьеры на Московском проспекте, 150.
Географический диктант проведут для учащихся, студентов и взрослых, вопросы охватывают разные уровни сложности. Участникам предстоит вспомнить факты о природных заповедниках, реках, культурных традициях и знаменитых исследователях.
Московский вокзал станет местом необычного концерта: в актовом зале на втором этаже с 15:00 можно будет услышать произведения классиков в исполнении Петербургского домашнего театра.
Ранее сообщалось, что в декабре местные Деды Морозы зарабатывают за одни сутки суммы, равные средней месячной зарплате по городу.