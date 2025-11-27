Городовой / Город / Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса
Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса

Опубликовано: 27 ноября 2025 12:39
Пассажирки устроили конфликт с женщиной-водителем, отказавшись оплачивать проезд.

Красносельский районный суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга и её несовершеннолетней дочери за нападение на сотрудницу общественного транспорта.

Суд признал их виновными в совершении хулиганских действий, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Происшествие произошло ночью 4 июля в троллейбусе, курсировавшем по набережной Матисова канала. Две пассажирки, находившиеся в состоянии опьянения, отказались оплачивать проезд, после чего устроили ссору с водителем. Они нецензурно выражались, а затем подросток ударила рукой по боковому зеркалу.

Когда водитель попыталась поправить зеркало, женщины напали на неё с кулаками. В результате сотрудница транспорта была избита прямо возле троллейбуса. После этого нарушительницы покинули место происшествия.

В суде обвиняемые полностью согласились с предъявленными обвинениями. Женщина принесла извинения пострадавшей, а также пояснила, что её дочь после помещения в специализированное учреждение наладила успехи в учёбе и улучшила поведение.

Суд учёл эти обстоятельства при вынесении решения.

Мать приговорена к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Её дочери назначено наказание в виде условного срока продолжительностью один год с испытательным сроком два года.

Также с обеих взыскана денежная компенсация за материальный и нравственный вред в сумме 350 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
