Санкт-Петербург, в отличие от своих исторических собратьев — Москвы, Парижа или Рима — не может похвастаться живописным расположением на семи холмах.

Северная столица известна своей относительной равнинностью. Тем не менее, даже в столь плоском ландшафте существуют свои малозаметные, но значимые локальные “горы” и возвышенности, о которых может поведать опытный гид.

Площадь Восстания: холм, спасавший от наводнений

Выйдя из метро на Невском проспекте, стоит обратить внимание на дом № 83. Заметно, что его цоколь сужается к площади, а сам проспект будто бы скатывается вниз. Это и есть одна из самых незаметных петербургских возвышенностей.

В ноябре 1724 года, во время очередного наводнения, первый генерал-полицмейстер Петербурга граф Антон Девиер распорядился «складывать имущество на возы немедля и везти на конец “першпективной дороги” за караульню».

“Першпективная дорога” — это старинное название Невского проспекта. Указ был связан с тем, что нынешняя площадь Восстания представляла собой самую высокую точку тогдашней новой столицы, что делало ее естественным убежищем от стихии.

Гора Парнас: рукотворный холм и игра воображения

Если природа не дает нужных высот, петербуржцы создают их сами. Гора Парнас — яркий пример такого рукотворного чуда, возведенного крепостными графа Петра Шувалова.

Интересно, что именно в это время Елизавета Петровна именовала двоюродного брата графа, своего фаворита, не иначе как “сердечным другом”, избегая более вольных определений.

По замыслу создателей, этот холм должен был стать обителью муз и Аполлона. В реальности же Парнас облюбовали дети, которые в зимнее время с удовольствием съезжают с его склонов на санках и ватрушках.

Местные озера, получившие прозвища «Шапка Наполеона» и «Рубашка Наполеона» за свою конфигурацию, добавляют этому месту особую пикантность — сходство действительно угадывается на современных картах.

Поклонная гора: место встреч и пересечений

Название Поклонной горы красноречиво говорит о ее назначении — здесь исстари совершали поклоны. Кому именно — до сих пор вызывает споры.

В Петровскую эпоху, когда император сам активно творил легенды, сюда приходили на поклон шведы с просьбами о заключении мира. В допетровские же времена на этом месте кланялись своим языческим богам карелы.

Возможно, название связано с традицией бить поклоны у горы при въезде и выезде из города.

Местные дачники, которых называли “поклонногорцами”, завидовали тем, кто жил у озер, так как местность там была болотистая, тогда как песчаная гора предлагала сухость и комфорт.

Пулковские высоты: взгляд в прошлое и центр России

Пулковские высоты предоставляют возможность не только насладиться видом, но и почувствовать дыхание истории. Поднявшись сюда, можно попытаться представить, как перед вами простиралось древнее Литориновое море эпохи неолита.

Жемчужиной этих мест является Пулковская обсерватория, здание которой было построено по проекту архитектора Александра Брюллова. На момент открытия в ней находился самый большой в мире рефрактор — тип телескопа.

А Пулковский меридиан, проходивший через главный корпус, некогда служил точкой отсчета для всех карт России.

Воронья гора: символ сопротивления и память о войне

Воронья гора — это место, тесно связанное с Великой Отечественной войной. Часто говорят об участии крейсера “Аврора” в тех событиях, и это правда, хотя и опосредованная.

Именно с “корабля революции” были сняты орудия, которые сформировали батарею “А”, установленную на Вороньей горе. В сентябре 1941 года немцы захватили этот стратегически важный пункт, превратив его в свой опорный пункт.

Отсюда, с этой высоты, открывался идеальный вид на город, и немецкие корректировщики вели наблюдение, а Ленинград подвергался артиллерийским обстрелам.

Память об этом сохранилась в мемориальных надписях на улицах города, предупреждающих: