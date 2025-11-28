Городовой / Город / Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома
Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома

Опубликовано: 28 ноября 2025 15:30
В середине ноября состоялась конференция, посвящённая вопросам освоения подземного пространства мегаполисов и строительству транспортных тоннелей.

В столице во время конференции, посвящённой развитию подземной инфраструктуры городов, была представлена обновлённая концепция будущей станции метро «Лиговский проспект - 2» в Петербурге. Об этом сообщили в телеграм-канале «Ленметрокавестранс».

В этот раз проект демонстрирует значительные отличия от предыдущих вариантов. В рамках новой разработки ширина пространства между путями увеличилась до 16,6 метра, что превышает прошлые значения на 2 метра.

Пассажирская платформа также расширена на аналогичную величину, что позволит повысить её вместимость. В то же время обратный свод был уменьшен с 22,75 до 15 метров.

Бетонные конструкции сводов стали толще на 10 сантиметров по сравнению с предыдущей версией. Эти изменения призваны повысить как долговечность сооружения, так и уровень безопасности для пассажиров.

Проект был презентован в рамках научно-технической конференции «Освоение подземного пространства мегаполисов и транспортные тоннели — 2025», которая прошла в середине ноября.

Ранее сообщалось, что на станции «Площадь Александра Невского» в Петербурге открылась выставка, посвящённая столетию Международного детского центра «Артек».

Автор:
Юлия Аликова
Город
