Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома

В столице во время конференции, посвящённой развитию подземной инфраструктуры городов, была представлена обновлённая концепция будущей станции метро «Лиговский проспект - 2» в Петербурге. Об этом сообщили в телеграм-канале «Ленметрокавестранс».
В этот раз проект демонстрирует значительные отличия от предыдущих вариантов. В рамках новой разработки ширина пространства между путями увеличилась до 16,6 метра, что превышает прошлые значения на 2 метра.
Пассажирская платформа также расширена на аналогичную величину, что позволит повысить её вместимость. В то же время обратный свод был уменьшен с 22,75 до 15 метров.
Бетонные конструкции сводов стали толще на 10 сантиметров по сравнению с предыдущей версией. Эти изменения призваны повысить как долговечность сооружения, так и уровень безопасности для пассажиров.
Проект был презентован в рамках научно-технической конференции «Освоение подземного пространства мегаполисов и транспортные тоннели — 2025», которая прошла в середине ноября.
Ранее сообщалось, что на станции «Площадь Александра Невского» в Петербурге открылась выставка, посвящённая столетию Международного детского центра «Артек».