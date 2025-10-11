Городовой / Город / Утраченный близнец Эрмитажа: история павильона Монбижу в Царском Селе
Утраченный близнец Эрмитажа: история павильона Монбижу в Царском Селе

Опубликовано: 11 октября 2025 00:00
Утраченный близнец Эрмитажа: история павильона Монбижу в Царском Селе
Когда-то напротив Эрмитажа стояла «драгоценность» императрицы.

Сегодня на месте Монбижу возвышается Арсенал. А когда-то, в середине XVIII века, здесь стоял павильон-близнец знаменитого Эрмитажа, созданный для императрицы Елизаветы Петровны.

Архитекторы Савва Чевакинский и Франческо Растрелли сделали два павильона — симметричные, как отражения. Эрмитаж — на границе Старого сада и Монбижу — в центре Зверинца, будущего Александровского парка.

Имя павильону дали французское — Mon bijou, «моя драгоценность». И действительно, это был один из самых изысканных павильонов елизаветинской эпохи, где императрица принимала послов и устраивала охотничьи пиры.

Зелёный павильон среди каналов

Монбижу возвышался на прямоугольной площадке, окружённой каналом. Двухэтажное восьмигранное здание с куполом и террасами было окрашено в зелёный цвет, а белые колонны и золочёные решётки придавали ему легкость и праздничность.

Как "драгоценность" превратилась в крепость

К началу XIX века блестящая эпоха Елизаветы сменилась строгим временем. В 1819–1834 годах здание разобрали: сняли лепнину, убрали статуи, а его стены встроили в новый павильон — Арсенал.

Во время реставрации Арсенала в 2010-х годах археологи обнаружили фрагменты кирпичной кладки Монбижу — теперь они доступны для осмотра, напоминая, что где-то под сводами "рыцарского" здания по-прежнему хранится эхо прежнего великолепия.

Автор:
Елизавета Астахова
