Дом из будущего или декорация апокалипсиса? Что скрывает ржавый фасад Ferrum

Сначала кажется, будто здание заброшено и стены давно покрыты ржавчиной. Но это обман зрения. На самом деле — один из самых современных бизнес-центров Петербурга, построенный с применением особого материала, кортеновской стали.
Что это за сталь
Кортен — изобретение американцев 1930-х. Её особенность в том, что она сама себя защищает: тонкая плёнка ржавчины не разрушает металл, а наоборот, останавливает дальнейшую коррозию. В итоге сталь может десятилетиями сохранять бархатистый коричневатый оттенок.
Почему именно здесь
Ferrum построили на месте завода "Россия" в Полюстрово — в пространстве, где десятилетиями кипела индустрия. Идея использовать металл, который выглядит «рабочим» и грубым, оказалась символичной: новое здание напоминает о прошлом территории, но при этом работает на будущее.
Архитектура и признание
Проект разработали девелопер Игорь Водопьянов и архитектор Сергей Чобан. Фасад из стальных панелей словно сплетён из широких лент, образующих спокойный орнамент.
Эта простота и честность материала оказалась по достоинству оценена в мире: Ferrum получил международные премии, включая награду Чикагского музея архитектуры и дизайна "Атенеум".
Петербургская "ржавчина"
Сегодня бизнес-центр Ferrum стал заметной архитектурной точкой на карте Петербурга. Он привлекает не только арендаторов, но и любителей архитектуры — ведь это первый в России крупный объект, облицованный кортеновской сталью. Дом, который кажется заржавевшим, на деле оказался "вечным".