«Старое прошлое дома не скроешь»: что происходит с легендарной гостиницей Петербурга, которую все называют «чемоданом»

Петербург — город загадок и неожиданных архитектурных решений. Среди типичных зданий советского времени и современных построек выделяется гостиница «Карелия», получившая прозвище «Дом-чемодан».
Это 16-этажное здание на улице Маршала Тухачевского, 27/2, стало настоящим арт-объектом, чья история полна трансформаций и неожиданных поворотов.
«Петербург можно сравнить с гигантским пазлом — кажется, вот-вот сложишь картину, а город подкидывает новую деталь», — отмечает экскурсовод Ольга Антипина, автор проекта “Архитектура петербургского настроения”.
Именно таким ярким элементом пазла и стал «чемодан».
От Олимпиады-80 до «чемоданной» славы: История гостиницы «Карелия»
Как пояснила Антипина порталу «Городовой», строительство гостиницы было приурочено к Олимпиаде-80, и здание предназначалось для приема иностранных команд.
Однако в 1990-е годы, после приватизации, гостиницу реконструировали: сократили номерной фонд и добавили бизнес-центр.
Настоящая трансформация произошла в 2012 году, когда администрация отеля решила преобразить унылые фасады.
«Благодаря работе художников и 10 000 литрам краски среди построек советского времени появился «чемодан», символизирующий туризм и приключения».
Его оригинальность была настолько впечатляющей, что здание было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая трехмерная картина в мире.
Секреты «Карелии»: Путешествие по гостинице, ставшей арт-объектом
Несмотря на мировую славу и эффектный внешний вид, «дом-чемодан» хранит следы своего прошлого.
«Здание действительно выглядит как чемодан, но старое прошлое дома не скроешь — фасад потихоньку осыпается», — отмечает Ольга Антипина.
Это напоминание о том, что даже самые яркие преображения не стирают историю.
«Чемодан» на Маршала Тухачевского — это не просто гостиница, а яркий пример того, как городская среда может преображаться, приобретая новые смыслы и становясь частью культурного ландшафта.
Это место, которое продолжает удивлять и привлекать внимание, напоминая о бесконечных возможностях Петербурга.