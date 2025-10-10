Городовой / Город / «Старое прошлое дома не скроешь»: что происходит с легендарной гостиницей Петербурга, которую все называют «чемоданом»
«Старое прошлое дома не скроешь»: что происходит с легендарной гостиницей Петербурга, которую все называют «чемоданом»

Опубликовано: 10 октября 2025 15:00
Дом-чемодан
Городовой ру

«Чемодан» на Маршала Тухачевского: как гостиница обрела новую жизнь и мировую славу.

Петербург — город загадок и неожиданных архитектурных решений. Среди типичных зданий советского времени и современных построек выделяется гостиница «Карелия», получившая прозвище «Дом-чемодан».

Это 16-этажное здание на улице Маршала Тухачевского, 27/2, стало настоящим арт-объектом, чья история полна трансформаций и неожиданных поворотов.

«Петербург можно сравнить с гигантским пазлом — кажется, вот-вот сложишь картину, а город подкидывает новую деталь», — отмечает экскурсовод Ольга Антипина, автор проекта “Архитектура петербургского настроения”.

Именно таким ярким элементом пазла и стал «чемодан».

От Олимпиады-80 до «чемоданной» славы: История гостиницы «Карелия»

Как пояснила Антипина порталу «Городовой», строительство гостиницы было приурочено к Олимпиаде-80, и здание предназначалось для приема иностранных команд.

Однако в 1990-е годы, после приватизации, гостиницу реконструировали: сократили номерной фонд и добавили бизнес-центр.

Настоящая трансформация произошла в 2012 году, когда администрация отеля решила преобразить унылые фасады.

«Благодаря работе художников и 10 000 литрам краски среди построек советского времени появился «чемодан», символизирующий туризм и приключения».

Его оригинальность была настолько впечатляющей, что здание было занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая трехмерная картина в мире.

Секреты «Карелии»: Путешествие по гостинице, ставшей арт-объектом

Несмотря на мировую славу и эффектный внешний вид, «дом-чемодан» хранит следы своего прошлого.

«Здание действительно выглядит как чемодан, но старое прошлое дома не скроешь — фасад потихоньку осыпается», — отмечает Ольга Антипина.

Это напоминание о том, что даже самые яркие преображения не стирают историю.

«Чемодан» на Маршала Тухачевского — это не просто гостиница, а яркий пример того, как городская среда может преображаться, приобретая новые смыслы и становясь частью культурного ландшафта.

Это место, которое продолжает удивлять и привлекать внимание, напоминая о бесконечных возможностях Петербурга.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
