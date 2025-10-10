Городовой / Город / Дача Гаусвальд: первый русский модерн и дом Ирэн Адлер в Петербурге
Дача Гаусвальд: первый русский модерн и дом Ирэн Адлер в Петербурге

Архитектура особняка
Городовой ру

Этот особняк был колонией, санаторием, а однажды стал домом для Шерлока Холмса и Ирэн Адлер.

Дача была построена в 1898 году для Евгении Карловны Гаусвальд, жены булочного мастера. Авторами проекта стали архитекторы Владимир Чагин и Василий Шёне.

Считается, что именно это здание стало первым примером стиля модерн в России. Архитектура особняка вобрала характерные черты нового направления: асимметрию, изломанные линии крыши и портала, игру разных материалов. Прообразом послужили английские коттеджи, популярные в то время.

Судьба в XX веке

После революции особняк утратил частный статус. С 1918 года здесь работала детская колония имени Луначарского, затем санаторий Ленинградского металлического завода.

Первоначальный облик постепенно терялся, но сама дача продолжала жить, приспосабливаясь к новым эпохам.

Шерлок Холмс в Ленинграде

В начале 1980-х годов дача Гаусвальд стала декорацией популярного фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Здесь снимали сцены с домом Ирэн Адлер.

Атмосфера модернового особняка идеально подошла к викторианскому Лондону, и миллионы зрителей запомнили его как часть мира Конан Дойла.

Возрождение

В XXI веке здание восстановили. В мастерской "Тритон" воссоздали витражи по единственной фотографии 1900 года из журнала "Зодчий". Использовали цветное и опалесцентное стекло, технику Тиффани и свинцовую оплётку, чтобы вернуть интерьеру историческую глубину.

Фасад перекрасили в бледно-зелёный с ярко-красной крышей, а кровлю башни заменили покрытием под черепицу.

Сегодня дача Гаусвальд — это уголок Петербурга, где переплелись архитектура, история и кино. Здесь можно увидеть модерн во всей его красоте и вспомнить кадры любимого фильма, где Петербург убедительно сыграл роль Лондона.

Елизавета Астахова
Город
