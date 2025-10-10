Блокадный кинозал и золотая люстра: что за парадоксы старейшего деревянного театра удивляют петербуржцев

Сорок дней стройки и 200 лет истории.

Каменноостровский театр — это не просто старинное здание, это памятник архитектуры, удивительным образом переживший все исторические катаклизмы XX века.

Возведенный всего за сорок дней по проекту архитектора Смарагда Шустова, он до сих пор остается единственным в России деревянным театром эпохи классицизма.

Его история — это череда взлетов и падений, забвения и возрождения.

Газета «Северная пчела» еще в XIX веке отмечала:

«Внутренность театра отличается изящной простотою и удобствами… Вместо большого люстра в середине зала, вделан в потолок стеклянный полушар, освещенный лампами изнутри; свет его ровный и приятный…».

Это описание подчеркивает новаторский подход к освещению, который и сегодня придает театру особое очарование.

От императорской ложи до телестудии: Невероятный путь Каменноостровского театра

До революции театр был излюбленным местом летнего отдыха великосветского общества. Члены императорской семьи, придворные, высшее офицерство — все они были частью его зрительской аудитории.

Однако после революции здание пережило темные времена. В 1920-х годах здесь обитали бродяги и беспризорники. Особая комиссия в 1929 году признала здание разрушающимся, и даже звучало предложение разобрать его.

К счастью, этого не произошло.

В 1932 году театр передали Центральному парку культуры и отдыха, где он служил для показа кинофильмов и проведения вечеров.

Удивительно, но старинная постройка сумела выстоять и во время блокады Ленинграда. В декабре 1942 года на здании появилась памятная табличка:

«Здание сносу не подлежит. Находится под охраной государства».

В 1943 году здесь открыли кинозал для раненых.

«Атмосферное место»: Почему зрители влюбляются в Каменноостровский театр

В 1960-х годах здание претерпело реконструкцию и стало домом для Ленинградской студии телевидения, где действовал телевизионный театр до конца XX века.

В 2001 году Каменноостровский театр получил статус памятника архитектуры федерального значения.

Спустя четыре года он был передан в ведение БДТ им. Г. А. Товстоногова и после реставрации стал его Второй сценой.

Деревянное здание, особенно в условиях переменчивого петербургского климата, требует постоянного ухода, поэтому ремонтно-реставрационные работы здесь проводятся регулярно.

Сегодня театр славится своей уникальной атмосферой.

Зрители отмечают:

«Как сегодня принято говорить, это очень «атмосферное место».

Зрительный зал, устроенный в форме параболы, обеспечивает прекрасный обзор сцены с любого места.

Реставрация выполнена максимально реалистично: сияет огромная хрустальная люстра, повсюду изящные бра, удобные стулья, мини-ложи, а коридоры и лестницы создают ощущение погружения в прошлое.

«Не очень большой зал, но очень уютный», — вторят другие отзывы.

«Сцену видно хорошо почти с любого места. Сам театр отделан на совесть, как внутри, так и снаружи. Место, где он располагается, обладает особой аурой. Вечером при зажженных фонарях театр выглядит волшебно».

Единственный существенный минус, отмечаемый многими, — сложности с парковкой из-за плотной застройки вокруг театра.