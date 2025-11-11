Городовой / Город / Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть Город
Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля Город
Петербург vs Венеция: в чем иллюзия сходства и глубокая связь двух городов на воде Город
Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро Город
В Ленобласти есть «затерянный мир» с каньоном и следами древних цивилизаций: где его искать Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги

Опубликовано: 11 ноября 2025 13:15
Арина Родионовна
Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги
Городовой ру

Всё началось с ветхого дома в Кобрине и желания сохранить простое человеческое добро.

Подлинный дом Арины Родионовны, няни Александра Пушкина, не дожил до наших дней. Но в Кобрине, в крестьянской избе XIX века, сохранилось то, что важнее стен — память о человеке, который стал для поэта голосом детства.

Всё началось с того, что учительница местной школы Наталья Ныркова выкупила старый дом, чтобы спасти его от разрушения. Она верила, что у таких домов есть душа.

Позже музей помогли создать местные жители: приносили вещи, помогали с ремонтом. Так в 1974 году появился музей, где каждая доска хранит человеческое участие.

Арина Родионовна: та, что слушала

Арина Родионовна Яковлева жила в Кобрине с конца XVIII века, ещё до того, как судьба связала её с семьёй Пушкиных. Здесь, среди полей и тишины, проходила её жизнь — обычная, трудная, но наполненная той внутренней силой, которую Пушкин потом назовёт "душой простого народа".

В музее немного подлинных вещей. Главная — скромная холщовая сумка-торба, по преданию принадлежавшая няне. Остальное — предметы быта, собранные по окрестным деревням.

Но именно в этой простоте — очарование музея: всё здесь будто дышит словами сказок, которые Арина Родионовна рассказывала маленькому Саше.

Тишина, в которой звучит голос

В отличие от парадных пушкинских мест, домик няни не поражает величием. Здесь нет золота рам и старинных портретов — только запах дерева, луч света из маленького окна и ощущение тишины, в которой поэт впервые услышал мир.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью