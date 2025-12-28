Городовой / Город / Одним махом два патента: какие новинки Samsung готовит для России
Одним махом два патента: какие новинки Samsung готовит для России

Опубликовано: 28 декабря 2025 21:56
globallookpress.com
В марте 2022 года компания Samsung сообщила о временной остановке поставок своих товаров на российский рынок.

В России были официально оформлены два новых товарных знака, принадлежащих компании Samsung. Среди новых обозначений — Samsung Neo QLED и MovingStyle.

Указанные заявки прошли регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в августе 2024 года и апреле 2025 года. Товарные знаки получили защиту по девятому классу, куда входят телевизоры, мониторы и другая подобная электроника. Эти регистрации будут действовать до августа 2034 года и апреля 2035 года.

Кроме того, в декабре 2025 года Samsung оформила ещё две заявки — на обозначения Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Эти товарные знаки также относятся к девятому классу и включают множество цифровых устройств: дисплеи, электронные панели для передачи информации, системы на кристалле и интегральные схемы. Поданные заявки обеспечивают компании права на использование данных наименований в соответствующих категориях.

Информация о новых товарных знаках Samsung стала заметным событием для сферы потребительской электроники.

Автор:
Юлия Аликова
