Работали, пили, поросенку хвост крутили: как отмечали Новый год в 1926-м году

Опубликовано: 28 декабря 2025 20:48
Новый год
Фото: Городовой.ру

Наши прадеды прабабушки, а порой и пра-пра все-таки любили погулять.

Хотите машину времени? Просто сравните свой прошлый новогодний стол с тем, что ели прабабушки в 1924 году. Разница окажется оглушительной. «Городовой» выяснил у Анны Богачевой, аккредитованного экскурсовода, лектора, члена Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ, как встречали праздник, когда он был не просто «под угрозой отмены», а реально запрещен.

1920-е — это эпоха великого парадокса. Страна строила новое будущее, объявив вне закона старые традиции, включая Рождество и Святки. Но, как отмечает экскурсовод, людям всегда хочется праздника. Поэтому елка — главный символ «буржуазного пережитка» — тайком пробиралась в дома.

Стол же отражал суровую реальность. Никаких оливье, мандаринов и, тем более, «Советского шампанского» (его массовое производство стартовало только в 1937-м). Угощение было предельно скромным: картошка, соленья, селедка. Запеченный поросенок или гусь с яблоками — это была неслыханная роскошь для единиц, но собравшиеся большой компании могли шикануть.

Да и выпить было особо нечего. Сухой закон 1914 года отменяли постепенно, и лишь в 1921-м разрешили вино крепостью до 14 градусов. Возможно, это было к лучшему, ведь 1 января тогда был самым обычным рабочим днем. Праздник, вопреки всему, жил не в указах, а в упрямом желании людей зажечь хоть одну запретную гирлянду в зимней темноте.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
 Проверено редакцией
