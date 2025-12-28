«Вторичка» пустеет: где искать квартиру в Петербурге, если выбор сократился сильнее, чем где-либо еще

Несмотря на сохраняющиеся сложности с ипотекой, вторичный рынок недвижимости в крупных российских городах, и особенно в Санкт-Петербурге, продемонстрировал удивительную жизнестойкость по итогам 2025 года.

В пресс-службе «Циана» рассказали порталу «Городовой» о восстановлении активности на рынке недвижимости, несмотря на уверенный рост цен, что говорит о сильной потребности горожан в «готовом» жилье.

Петербург — среди лидеров роста

В целом по России средняя цена квадратного метра на вторичном рынке достигла отметки в 147 тысяч рублей, что соответствует уровню инфляции. Однако Северная столица оказалась в числе регионов-локомотивов, где рост был более ощутимым.

Самый заметный подъем цен, наряду с Ижевском, Севастополем и Чебоксарами, был отмечен именно в Санкт-Петербурге.

В то время как новостройки продолжали активно дорожать (более чем на 14%), “вторичка” показала более умеренный, но устойчивый рост, который не был омрачен крупными скидками.

“Больших скидок на вторичке в 2025 г. не было, они держатся на уровне 3,5-4% (что характерно для стабильного рынка)”, — отмечают эксперты.

Спрос вернулся — Петербург активнее столицы

Ключевым показателем здоровья рынка стало восстановление покупательской активности.

Если Москва сохранила сделки на уровне минус 4% к прошлому году, то Петербург показал опережающую динамику: “в Санкт-Петербурге – на 2% выше” сделок, чем годом ранее.

Это ускорение произошло во второй половине года.

Александр Гарбузов, директор направления вторичной недвижимости «Циана», поясняет этот феномен:

“Спрос стал увеличиваться во второй половине года (с максимумом в октябре)”.

Снижение ключевой ставки повлияло на рынок, позволив тем, кто рассчитывал на рефинансирование, активнее заключать сделки.

За период с июля по ноябрь в крупных городах было продано 219 тысяч квартир — это на четверть больше, чем в тот же период годом ранее.

Предложение испаряется

Наиболее драматичным моментом 2025 года стало сокращение выбора жилья. На фоне высокого спроса предложение на рынке “вторички” упало на 19%.

“Объём предложения сократился на 19% — сильнее, чем в новостройках”, — констатирует пресс-служба.

Эта отрицательная динамика была характерна для подавляющего большинства мегаполисов, что лишь подогревало цены.

Прогноз на будущее: новый виток роста

Аналитики смотрят в 2026 год с осторожным оптимизмом, прогнозируя продолжение ценового тренда.

“По прогнозу «Циана», в 2026 году цены на вторичном рынке могут вырасти ещё на 8%, а спрос — на 10%”.

Главным катализатором ожидаемого роста является возможное дальнейшее снижение ключевой ставки, что сделает рыночную ипотеку доступнее.

Петербуржцы, судя по всему, продолжат активно интересоваться готовым жильем, не желая ждать завершения строительства.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.