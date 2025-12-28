Городовой / Полезное / В Петербурге так экономят бензин уже десятки лет: как ездить без рывков, а тратить на сотни литров меньше
В Петербурге так экономят бензин уже десятки лет: как ездить без рывков, а тратить на сотни литров меньше

Опубликовано: 28 декабря 2025 17:21
авто
В Петербурге так экономят бензин уже десятки лет: как ездить без рывков, а тратить на сотни литров меньше
Фото: Городовой.ру

Ездим по-умному.

Хотите сэкономить бензин в городской толчее? Забудьте про мифическую «идеальную скорость» в 60 км/ч. Секрет — не в спидометре, а в тахометре и передачах. Об этом «Городовому» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов, развенчав несколько народных заблуждений.

Помните тот загадочный прибор «эконометр» в старых «Жигулях»? Он как раз и показывал, насколько экономичен ваш режим движения в данный момент.

Ключ — в правильном сочетании скорости и передачи. «Если вы на третьей передаче раскручиваете мотор до 4000-5000, догоняя до 80-85 км/ч, то расход у вас вылетает сумасшедшим образом», — предупреждает эксперт.

А вот с четвертой передачей в городе — отдельная история. Многие водители считают ее бесполезной для экономии, и небезосновательно. Как поясняет Попов, нормально работать она начинает лишь с 80-100 км/ч. А в режиме «старт-стоп» на 50-70 км/ч, которые диктуют петербургские заторы и ПДД, машина просто «не тянет» на четвертой.

В итоге мы фактически вынуждены ездить на верхнем пределе третьей, что далеко не всегда экономично. Любопытно, что именно поэтому во многих странах городской лимит — 50 км/ч, а не 60. Это позволяет комфортнее и выгоднее использовать третью передачу на «механике».

Современные «автоматы», по словам эксперта, справляются с этой задачей лучше. Электроника, управляющая множеством передач, точнее подбирает оптимальное передаточное число под скорость, выходя на номинал расхода.

Но и здесь Попов ставит точку: «Все-таки на 50 километрах в час, если на третьей передаче...» — намекая, что законы физики и механики даже продвинутой коробке не отменить. Главный вывод — слушайте мотор и выбирайте передачу, а не гонитесь за абстрактной цифрой.

Игорь Мустафин Федор Никонов
