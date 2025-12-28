Незнакомый номер на экране: петербуржцам назвали первый шаг, который спасает от ловушек

Специалисты по информационной безопасности советуют петербуржцам незамедлительно завершать разговор, если на мобильный поступил вызов с незнакомого номера и на линии раздался неузнаваемый голос. Не рекомендуется вступать в диалог или произносить какие-либо фразы. Такой подход позволяет снизить риск мошенничества.
По информации пресс-службы управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, современные преступники используют искусственный интеллект для создания копии голоса, если получают достаточное количество звуковых данных. Получив даже несколько слов от жертвы, злоумышленники могут сымитировать речь, чтобы впоследствии обманывать родственников, пытаться получить доступ к банковской информации или заниматься вымогательством.
Эксперты также напоминают, что при получении звонка с незнакомого номера телефон лучше не отвечать. Если всё же был совершен ответ, рекомендуется немедленно завершить вызов без лишних разговоров. Категорически не следует переходить по гиперссылкам из сообщений в мессенджерах или СМС от неизвестных отправителей.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».