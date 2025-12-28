Городовой / Город / Сразу двузначный скачок: потребительские расходы россиян в 2025 году взлетели на 14%
Опубликовано: 28 декабря 2025 21:39
Граждане в возрасте от 25 до 44 лет продемонстрировали самые высокие показатели потребительских расходов.

В 2025 году жители России стали расходовать больше средств. Согласно данным за период с января по ноябрь, средний ежемесячный расход трудоспособного россиянина составил 40,4 тысячи рублей. Этот показатель увеличился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самые высокие затраты отмечены у группы граждан в возрасте от 25 до 44 лет — их средний месячный расход достиг 53 тысяч рублей. Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет в среднем тратили 28,9 тыс. рублей за месяц. В возрастной категории 45–64 года средний уровень расхода составил 40,8 тысячи рублей.

Минимальные траты зафиксированы среди лиц старше 65 лет: эта категория граждан расходовала ежемесячно 25,5 тыс. рублей. Исследование также указало на различие структуры роста расходов в зависимости от места проживания. В сельских районах около половины увеличения затрат связано с приобретениями через интернет-магазины, остальные расходы распределялись между продуктами (примерно 25%), оплатой коммунальных услуг (5–6%) и транспортом (4–6%).

