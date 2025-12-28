Городовой / Город / Загадочное сияние Михайловского замка: Петербург встретил Новый год игрой света и скрытых тайн
Загадочное сияние Михайловского замка: Петербург встретил Новый год игрой света и скрытых тайн

Опубликовано: 28 декабря 2025 21:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Для подсветки фасадов замка было установлено 433 светильника.

В самом центре Санкт-Петербурга завершён проект по обновлению архитектурной подсветки Михайловского замка. Этот монументальный дворец, служивший главным местом пребывания Павла I, теперь выглядит иначе — за счёт внедрения новейших светодиодных систем.

Работы затронули внешний облик строения, значительно улучшив его вечерний вид, сообщает .78.ru

К сохранению исторической аутентичности подошли особенно внимательно. Все кабели проложены в защитных трубах, окрас которых соответствует цвету стен, а часть коммуникаций полностью скрыта под землей. Такие меры призваны не нарушать историческую гармонию фасадов.

На стенах размещены 433 новейших светильника. Для монтажа этих устройств понадобилось проложить около 3,4 километра электропроводки. Дополнительно была произведена реставрация 11 уличных светильников, ранее установленных на территории комплекса.

Аналогичное световое оформление получил Дом Зингера — его подсветку обновили накануне новогодних праздников.

Юлия Аликова
