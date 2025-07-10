Где жила Арина Родионовна? Неизвестные адреса пушкинских мест, не связанные с музеями

В Петербурге и его окрестностях до сих пор можно найти места, связанные с окружением поэта и, возможно, с той, которая вырастила в нем гения.

Александр Сергеевич Пушкин — фигура монументальная для Петербурга. Его имя носят улицы, скверы, станции метро, о нем напоминают многочисленные памятники.

Мы посещаем Музей-квартиру на Мойке, где оборвалась его жизнь, или Всероссийский музей А.С. Пушкина с его филиалами.

Но есть в городе и его окрестностях другие места, не являющиеся официальными музеями, но тесно связанные с жизнью поэта, его друзьями, знакомыми и, главное, с людьми, оказавшими глубокое влияние на его становление.

Не только няня — кто такая Арина Родионовна?

Имя Арины Родионовны Яковлевой неразрывно связано с Пушкиным. Она была няней сначала его старших братьев и сестер, а затем и самого Александра.

Позднее она фактически стала его любимой няней и ближайшим человеком из прислуги, с которой он сохранил очень теплые отношения на протяжении всей жизни.

Арина Родионовна была блестящей рассказчицей, знатоком народных сказок, песен и преданий.

Именно она, по мнению многих исследователей, во многом сформировала любовь юного Пушкина к русской народной культуре и языку, заронив зерна тех образов, которые потом расцвели в его произведениях.

Адреса няни — где искать следы Арины Родионовны?

Самые прямые места, связанные с Ариной Родионовной, находятся, конечно, не в самом Петербурге, а в имениях семьи Пушкиных, где она жила вместе с ними.

Прежде всего, это село Михайловское и деревня Тригорское (ныне часть Пушкинского Заповедника в Псковской области), где поэт часто бывал и подолгу жил, особенно в ссылке, и где Арина Родионовна была его постоянной спутницей, поддерживала и вдохновляла.

Однако Арина Родионовна приезжала вместе с семьей Пушкиных и в Петербург. Хотя у нее не было собственного адреса в столице (она жила в тех же домах, что и семья Пушкиных или их друзья), можно предположить, что она бывала по тем же адресам, где останавливались Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины, а позднее и сам Александр Сергеевич с Натальей Николаевной.

Найти конкретный адрес, где жила именно Арина Родионовна как самостоятельная личность в Петербурге, крайне сложно, возможно, даже невозможно. Ее жизнь была тесно связана с жизнью семьи, которой она служила.

Другие «пушкинские» места вне музеев

Чтобы почувствовать атмосферу «пушкинского» Петербурга вне музейных стен, стоит отправиться по адресам, где жили друзья, знакомые, литературные кружки, которые посещал поэт.

Дома друзей: адреса домов, где жили Василий Жуковский, Петр Вяземский, Павел Катенин, Николай Языков. В этих домах проходили литературные вечера, споры, чтения новых произведений.

Литературные салоны: адреса домов, где собирались известные литературные салоны, например, салон Зинаиды Волконской или кружок Арзамас, даже если сам Пушкин бывал там нерегулярно.

Театры, рестораны, клубы: места, которые посещал поэт в повседневной жизни – театры, известные рестораны и трактиры, Английский клуб. Некоторые из этих зданий сохранились (хотя их изначальное назначение изменилось), и их стены помнят присутствие Пушкина.

Например, здание «Литературного кафе» на Невском проспекте, 18, которое Пушкин посетил незадолго до своей последней дуэли, — это не музей, а действующее кафе, но его история тесно связана с поэтом.

Здание Благородного собрания (ныне Филармония) — место, где часто проходили светские мероприятия, балы, на которых бывал Пушкин.

Поиск «пушкинских» мест, не являющихся музеями, — это путешествие по литературной карте Петербурга. Это возможность взглянуть на город его глазами, представить себе его маршруты, его встречи.

И хотя конкретный адрес проживания Арины Родионовны в столице, возможно, останется загадкой, память о ее роли в жизни гения и о том вкладе, который она внесла в сокровищницу русской культуры через своего воспитанника, навсегда связана с образом Пушкина и, опосредованно, с Петербургом, ставшим местом его славы и гибели.