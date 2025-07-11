Сезон клещей в Ленобласти и Петербурге: в каких районах паразиты кусают больше всего

Сезон клещей в Петербурге и Ленобласти в 2025 году вышел на новый уровень активности — за первую неделю июля около тысячи человек обратились к врачам с укусами этих кровососущих паразитов.

Причем больше всего пострадали именно жители Петербурга — 607 человек, из них 102 ребенка, тогда как в Ленинградской области пострадали 369 человек, включая 96 детей.

Где больше всего клещей?

Если смотреть по районам Петербурга, лидером по количеству укусов стал Курортный район — 26 человек за неделю, что неудивительно, учитывая его природные парки и зеленые зоны, где клещи чувствуют себя как дома.

Далее идут Выборгский район с 13 пострадавшими, Пушкинский и Петродворцовый — по 9 человек, а также Приморский, Красносельский, Московский и другие районы, где клещи тоже не дают покоя горожанам.

В Ленинградской области клещи активны в 17 районах, наиболее пострадавшими стали Всеволожский, Выборгский, Приозерский и Подпорожский, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Болезни, которые переносят клещи

Опасность укусов клещей не только в неприятных ощущениях, но и в риске заразиться серьезными заболеваниями — клещевым энцефалитом и боррелиозом.

За неделю в Петербурге зарегистрировали по 2 случая энцефалита и боррелиоза.

Что делают власти и как защититься?

Чтобы снизить риск заражения, в Петербурге и области активно проводят вакцинацию от клещевого энцефалита.

В этом году уже привито более 5 тысяч человек в Петербурге, из них около 2 тысяч — дети, и почти 4,7 тысячи в Ленинградской области, включая более 2,4 тысячи детей.

Кроме того, обрабатываются городские и природные территории — в Петербурге уже обработано более 750 гектаров, в области — свыше 2 600 гектаров.

Советы для жителей и гостей региона

Одевайтесь правильно: длинные рукава, брюки заправленные в носки, светлая одежда — клещей на ней легче заметить.

Используйте репелленты: средства, отпугивающие клещей, особенно если собираетесь в лес или парк.

Проверяйте себя и детей после прогулок: клещи часто прячутся в волосах, за ушами, в складках кожи.

Если клещ присосался — не паникуйте: аккуратно удалите его пинцетом или обратитесь к врачу.

Немного о клещах и их активности

Клещи просыпаются весной, когда температура воздуха стабильно поднимается до +6…+8 градусов. В Петербурге это обычно происходит в мае, а пик активности приходится на июнь-июль.