Земля в подарок: как в России хотят поощрять семьи с детьми

Новые меры поддержки семей с детьми должны помочь не только материально.

В России готовится сразу несколько важных мер поддержки семей с детьми, которые помогут улучшить не только жилищные условия, но и финансовое положение.

Главная новость — депутаты от ЛДПР предложили бесплатно выдавать земельные участки семьям, прожившим в браке не менее 10 лет и имеющим хотя бы одного ребенка.

Этот законопроект уже направлен в правительство на рассмотрение.

Бесплатная земля для крепких семей

Идея проста: семья, которая долго вместе и воспитывает детей, получает участок земли для строительства дома. Причем земля оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и детей.

Участок должен быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к воде, электричеству, канализации, а также находиться в пределах региона проживания семьи.

Таким образом, это не просто «голая земля», а участок, пригодный для комфортного жилья и создания родового гнезда.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что наличие собственного дома на своей земле способно укрепить брак и снизить количество разводов.

Ведь построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево — это не просто слова, а символы семейного благополучия и стабильности.

Новая налоговая поддержка

Кроме земли, с 2026 года в России заработает новая мера поддержки — семейная налоговая выплата.

Выплата будет оформляться для семей с двумя и более детьми при условии, что среднедушевой доход семьи ниже полутора прожиточных минимумов региона, нет долгов по алиментам, а имущество соответствует установленным критериям.

Размер выплаты составит 7% от ранее уплаченного подоходного налога и может достигать от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей.

Поддержка начнется с 2026 года по итогам 2025 года.

Как все это работает вместе?

Эти инициативы — бесплатная земля для семей с долгим браком и детьми и налоговые выплаты — часть государственной политики по поддержке семей, стимулированию рождаемости и улучшению жилищных условий.

Президент Владимир Путин уже поручил до 1 августа принять решения по предоставлению земельных участков гражданам для собственных нужд.

Кроме того, многодетные семьи могут рассчитывать на выплаты на погашение ипотеки, которые планируют увеличить до 900 тысяч рублей. Это тоже важный шаг для поддержки семей, особенно тех, кто строит или покупает жилье.