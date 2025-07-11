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Море зовет, а лодки нет: почему не будет креветок из Ленобласти

Опубликовано: 11 июля 2025 23:57
креветки
Море зовет, а лодки нет: почему не будет креветок из Ленобласти
globallookpress/Petrov Sergey

Любителям местной экзотики придется запастись терпением — или переключиться на другие морепродукты.

Выращивание креветок в Тосненском районе Ленинградской области временно поставлено на паузу. Причина — логистические сложности, возникшие при доставке посадочного материала из Таиланда.

Таиланд далеко, а креветки — рядом?

Как пояснила Наталья Тарасова, начальник профильного отдела комитета по АПК Ленобласти, хрупкий груз оказался слишком зависим от надежной логистики.

«У нас был опыт выращивания креветок, но, к сожалению, посадочный материал по креветкам поставлялся из Таиланда и требовал прямой перевозки без стыковочных остановок».

«Северная креветка» — жертва обстоятельств?

Завод «Северная креветка», расположенный в поселке Тельмана, был открыт в 2020 году и стал первым в регионе производителем охлажденной и консервированной креветки.

Продукция успешно поставлялась в магазины Санкт-Петербурга и Ленинградской области, радуя местных гурманов. Но, как говорится, «недолго музыка играла».

Что дальше?

Пока неясно, когда возобновятся поставки посадочного материала и вернется ли на прилавки местная креветка.

В условиях меняющейся геополитической обстановки и усложняющейся логистики, даже самые амбициозные проекты могут столкнуться с непредвиденными препятствиями.

Остается надеяться, что эта «креветочная засуха» — временное явление. Ведь, как известно, «надежда умирает последней».

Автор:
Ксения Пронина
Город
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