Море зовет, а лодки нет: почему не будет креветок из Ленобласти

Выращивание креветок в Тосненском районе Ленинградской области временно поставлено на паузу. Причина — логистические сложности, возникшие при доставке посадочного материала из Таиланда.
Таиланд далеко, а креветки — рядом?
Как пояснила Наталья Тарасова, начальник профильного отдела комитета по АПК Ленобласти, хрупкий груз оказался слишком зависим от надежной логистики.
«У нас был опыт выращивания креветок, но, к сожалению, посадочный материал по креветкам поставлялся из Таиланда и требовал прямой перевозки без стыковочных остановок».
«Северная креветка» — жертва обстоятельств?
Завод «Северная креветка», расположенный в поселке Тельмана, был открыт в 2020 году и стал первым в регионе производителем охлажденной и консервированной креветки.
Продукция успешно поставлялась в магазины Санкт-Петербурга и Ленинградской области, радуя местных гурманов. Но, как говорится, «недолго музыка играла».
Что дальше?
Пока неясно, когда возобновятся поставки посадочного материала и вернется ли на прилавки местная креветка.
В условиях меняющейся геополитической обстановки и усложняющейся логистики, даже самые амбициозные проекты могут столкнуться с непредвиденными препятствиями.
Остается надеяться, что эта «креветочная засуха» — временное явление. Ведь, как известно, «надежда умирает последней».