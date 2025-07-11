«На поля их»: как петербуржцы отреагировали на решение властей оставить мигрантов в такси и доставке

В Петербурге продолжаются споры о том, как сделать город удобнее и безопаснее для всех — пешеходов, курьеров, самокатчиков и таксистов.

Александр Бельский, спикер Законодательного собрания, недавно рассказал, почему власти не стали запрещать мигрантам работать в такси и доставке. Но у петербуржцев на этот счет свое мнение.

Курьерам и самокатчикам нужно больше ограничений

Во-первых, курьерам и самокатчикам в городе уже ввели некоторые ограничения, но этого явно недостаточно.

Бельский считает, что курьерам вообще стоит запретить ездить по тротуарам, особенно зимой, когда доставка не останавливается. Это не навредит бизнесу, но сделает улицы безопаснее для пешеходов.

Сейчас доставщиков снарядили в специальную форму и ограничили скорость, с которой они могут передвигаться.

Почему мигрантам не запретили работать в такси и доставке?

Теперь о мигрантах. Власти не стали запрещать им работать в такси и доставке, потому что иначе отрасль может просто рухнуть.

Мигранты — основная рабочая сила в этих сферах, и если их убрать, то кто будет возить пассажиров и доставлять еду?

Кроме того, депутат отмечает, что так Петербург привлечет рабочих из соседних регионов и станет для них «пылесосом», передает слова чиновника Фонтанка.

Если запретить мигрантам работать в такси и доставке, то они уйдут из сельского хозяйства в городские службы, что создаст еще большие проблемы.

Что дальше?

Проект о запрете мигрантам работать в этих сферах обсуждается с мая, но до сих пор не принят из-за опасений, что это приведет к кадровому кризису и коллапсу услуг.

В общем, Бельский предлагает не просто ограничивать, а грамотно регулировать рынок доставки, чтобы сделать город безопаснее и комфортнее, но при этом не навредить экономике.

Так что пока курьеры и самокатчики будут ездить с ограничениями, а мигрантам позволят работать там, где это действительно нужно.

Что говорят петербуржцы?

«Да не важно, где они трудятся. Приехали как трудовые мигранты, оформлены — должно быть нормально и тогда бегать из местности в местность не будут, и ответственность работодателя, прибегнувшего к их услугам, никто не отменял. А главное, чтобы они реально имели статус трудовых мигрантов и не тащили сюда весь свой нелегальный аул, а то Петербург и так уже «пылесос» всего аула»;

«Мигранты нужны, потому что они всегда обеспечивают рост экономики принимающей страны. Россия в этом плане не исключение и это хорошо»;

«На поля их»;

«На полях все будут работать — главное ЗП поднять до 200 тысчч рублей. И все побегут в трактористы», — пишут петербуржцы в соцсети.

Так что пока курьеры и самокатчики будут ездить с ограничениями, а мигрантам позволят работать там, где это действительно нужно.

Время покажет, как город и бизнес смогут договориться и найти решение, которое устроит всех.