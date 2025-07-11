«Добавить уже в готовое блюдо»: шеф-повар раскрыл секрет самого вкусного свекольника

Свекольник отлично подходит для жаркого летнего дня. Если вы думаете, что свекла — это только для борща, то этот холодный суп вас приятно удивит: он легкий, освежающий и при этом сытный.
В странах Восточной Европы, например в Польше, Беларуси и Литве, его часто называют холодником и готовят на кефире. Но классический вариант — на свекольном соке с уксусом, что придает супу яркий цвет и приятную кислинку.
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить свекольник.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Свекла
|4 шт
|Вода
|2,5 - 3 литра
|Морковь
|1 шт
|Картофель
|3-4 шт
|Лук репчатый
|1 шт
|Чеснок
|1 зубчик
|Уксус 9%
|1,5 ст. л.
|Сахар
|40 гр
|Соль
|15 гр
|Перец черный молотый
|по вкусу
|Растительное масло
|50 гр
Приготовление
- Чистим все овощи;
- Картофель нарезаем крупным кубиком;
- Лук, морковку тоненько нарезаем соломкой;
- Свеклу натираем на терке;
- Разогреваем растительное масло на сковороде;
- Лук, морковку и натертую свеклу пассируем на слабом огне;
- Выдавливаем к овощам чеснок;
- Все хорошо обжариваем;
- Ставим воду в кастрюле на огонь и доводим до кипения;
- Закладываем в кипящую воду обжаренные овощи;
- Затем добавляем к ним картофель;
- Провариваем все до готовности;
- Добавляем специи, сахар, уксус, перец и лавровый лист.