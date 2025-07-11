«Добавить уже в готовое блюдо»: шеф-повар раскрыл секрет самого вкусного свекольника

Свекольник отлично подходит для жаркого летнего дня. Если вы думаете, что свекла — это только для борща, то этот холодный суп вас приятно удивит: он легкий, освежающий и при этом сытный.

В странах Восточной Европы, например в Польше, Беларуси и Литве, его часто называют холодником и готовят на кефире. Но классический вариант — на свекольном соке с уксусом, что придает супу яркий цвет и приятную кислинку.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить свекольник.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Свекла 4 шт Вода 2,5 - 3 литра Морковь 1 шт Картофель 3-4 шт Лук репчатый 1 шт Чеснок 1 зубчик Уксус 9% 1,5 ст. л. Сахар 40 гр Соль 15 гр Перец черный молотый по вкусу Растительное масло 50 гр

Приготовление

Чистим все овощи; Картофель нарезаем крупным кубиком; Лук, морковку тоненько нарезаем соломкой; Свеклу натираем на терке; Разогреваем растительное масло на сковороде; Лук, морковку и натертую свеклу пассируем на слабом огне; Выдавливаем к овощам чеснок; Все хорошо обжариваем; Ставим воду в кастрюле на огонь и доводим до кипения; Закладываем в кипящую воду обжаренные овощи; Затем добавляем к ним картофель; Провариваем все до готовности; Добавляем специи, сахар, уксус, перец и лавровый лист.