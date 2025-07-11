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«Добавить уже в готовое блюдо»: шеф-повар раскрыл секрет самого вкусного свекольника

Опубликовано: 11 июля 2025 16:01
Свекольник
«Добавить уже в готовое блюдо»: шеф-повар раскрыл секрет самого вкусного свекольника
Городовой ру

Классический рецепт хорошо освежает в жаркий день.

Свекольник отлично подходит для жаркого летнего дня. Если вы думаете, что свекла — это только для борща, то этот холодный суп вас приятно удивит: он легкий, освежающий и при этом сытный.

В странах Восточной Европы, например в Польше, Беларуси и Литве, его часто называют холодником и готовят на кефире. Но классический вариант — на свекольном соке с уксусом, что придает супу яркий цвет и приятную кислинку.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить свекольник.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Свекла 4 шт
Вода 2,5 - 3 литра
Морковь 1 шт
Картофель 3-4 шт
Лук репчатый 1 шт
Чеснок 1 зубчик
Уксус 9% 1,5 ст. л.
Сахар 40 гр
Соль 15 гр
Перец черный молотый по вкусу
Растительное масло 50 гр

Приготовление

  1. Чистим все овощи;
  2. Картофель нарезаем крупным кубиком;
  3. Лук, морковку тоненько нарезаем соломкой;
  4. Свеклу натираем на терке;
  5. Разогреваем растительное масло на сковороде;
  6. Лук, морковку и натертую свеклу пассируем на слабом огне;
  7. Выдавливаем к овощам чеснок;
  8. Все хорошо обжариваем;
  9. Ставим воду в кастрюле на огонь и доводим до кипения;
  10. Закладываем в кипящую воду обжаренные овощи;
  11. Затем добавляем к ним картофель;
  12. Провариваем все до готовности;
  13. Добавляем специи, сахар, уксус, перец и лавровый лист.
Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

«Один из секретов, которым пользуюсь постоянно — это уже в готовый суп добавить свекольный сок.

То есть мы выжимаем его через обычную соковыжималку из свеклы. И добавляем его в суп непосредственно по окончанию готовки», — раскрыл свой секрет шеф-повар.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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