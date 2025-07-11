Геленджик ждет: стоит ли ехать на курорт после разлива мазута

Где найти лучшее размещение и как спланировать отпуск?

На следующей неделе в Геленджик запускают авиарейсы. Но стоит ли ехать на курорт, учитывая недавние сообщения о разливе мазута в регионе? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.

Геленджик чист: ехать можно

Наталья Ансталь Туризм «Несмотря на то, что в некоторых курортах Краснодарского края пострадали от разлива мазута, например, Анапа,… пляжи Геленджика признаны пригодными для отдыха, опасные вещества для них не дошли», — успокаивает эксперт.

По ее словам, Геленджик сейчас — одно из топовых направлений на лето для отдыха на нашем побережье.

Прямые рейсы: цены вырастут?

Запуск прямых рейсов, скорее всего, приведет к росту стоимости жилья в Геленджике.

«Поскольку наплыв путешественников, скорее всего, увеличится, так как уже можно будет не ехать на поезде до Новороссийска, а спокойно лететь прямыми рейсами», — поясняет Ансталь.

Где еще остались места?

Большинство мест размещения с детьми и бассейнами ближе к морю уже раскуплены практически на весь сезон.

В наличии, скорее всего, останутся «либо уже достаточно дорогие объекты размещения, либо гостевые дома, которые находятся в отдалении от моря, либо без, например, бассейна на территории…».

Едем дальше: Архипо-Осиповка, Дивноморское, Кабардинка

Если не удастся найти подходящее размещение в Геленджике, можно рассмотреть другие варианты.

«Либо есть поселок Архипо-Осиповка достаточно недалеко от Геленджика, который тоже пользуется популярностью. Можно, соответственно, ехать дальше. Это Дивноморская рядом с Геленджиком, либо Кабардинка, например».

Удобство Геленджика: аэропорт рядом

Геленджик удобен тем, что аэропорт находится рядом с центром, то есть «недалеко добираться до всех объектов размещения, если смотреть именно сам Геленджик».