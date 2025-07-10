В Петербурге девушка отравилась уколами для похудения: что произошло

Почему нельзя бесконтрольно колоть себе «волшебные» препараты для похудения?

В Петербурге девушка отравилась инъекциями для похудения. Как выяснилось, пациентка самостоятельно сделала себе подкожную инъекцию специального препарата в домашних условиях.

Что это за препараты, чем опасна такая методика, и может ли врач назначить подобное лечение? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

Аналоги ГПП-1: как они работают?

«Здесь идет речь про препараты аналоги ГПП-1 (Глюкагоноподобный пептид-1), которые как раз ставятся в живот», — поясняет Барредо.

Это препараты пептидного ряда, аналоги гормона ГПП-1, который вырабатывается в организме. Принцип действия заключается в том, что человек хочет меньше есть, у него быстрее наступает чувство насыщения.

Новые препараты также влияют и на жировую клетку, способствуя снижению веса.

Самолечение: опасные дозировки

Проблема в том, что многие не соблюдают адекватные дозировки, стремясь к быстрому результату.

«…наши дорогие соотечественники… хотят быстрее снизить вес и начинают ставить огромные дозировки, то есть гипердозы», — говорит диетолог.

Несмотря на рекомендации в инструкции, часто используются дозы, превышающие допустимые.

Передозировка: симптомы и последствия

В данном случае, по мнению Барредо, речь идет не об отравлении, а об эффекте передозировки.

«…я думаю, что передозировка этого препарата, это не отравление, это, скорее всего, эффект передозировки».

Симптомы передозировки: тошнота, рвота, вплоть до непроходимости ЖКТ.

Препарат действует на желудочно-кишечный тракт, и при передозировке желудок и кишечник перестают нормально функционировать.

Такое состояние может привести к обезвоживанию, потере микроэлементов и электролитов, нарушению сердечного ритма.

«Это может может быть серьезным побочным эффектом, вплоть до того, что будет еще на фоне вот этого нарушения калий-натриевого состояния… И тут может быть вплоть до нарушения сердечного ритма», — предостерегает Барредо.

Диетолог подчеркивает, что такой подход к похудению в корне неверен и может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Естественно, без назначения врача, ставить подобные эксперименты над собой нельзя.